Facebook indfører nyt forbud

Hvis man som 'hvid nationalist' vil benytte Facebook eller Instagram til at sprede sine politiske budskaber, kan man godt tro om igen.

Onsdag annoncerede Facebook nemlig et forbud mod selvsamme.

- I dag annoncerer vi et forbud mod ros, støtte og repræsentation af 'hvid nationalisme' og separatisme på Facebook og Instagram, som vi begynder at håndhæve i næste uge. For os er det klart, at disse begreber er forbundet med organiserede hadegrupper, og de har ingen plads hos os, skriver Facebook i et bloqindlæg.

Forbudet kommer efter en skarp kritik af Facebook for ikke at gøre tilstrækkeligt for at eliminere hadske budskaber relateret til 'hvid nationalisme' på platformen.

Hvad er 'hvid nationalisme'? Begrebet 'white nationalism' ('hvid nationalisme') har i USA i udbredt grad erstattet begrebet 'white supremacy' ('hvidt overherredømme'), som typisk bliver brugt i reference til Ku Klux Klan eller nynazisme. 'Hvid nationalisme' er ifølge et interview med professor Eric Kaufmann i avisen The New York Times baseret på idéen om, at national identitet skal bygges op omkring hvid etnicitet, og at hvide mennesker derfor både bør bevare et befolkningsflertal og dominere den offentlige og kulturelle sfære. 'Hvide nationalister' i USA betegnes også ofte som 'alt-right (det alternative højre), som er en slags paraplybetegnelse for den yderligtgående højrefløj. Kilde: Kristeligt Dagblad

Linker til anti-had

Facebook forklarer i indlæget, at de ved samtaler med civile borgerrettighedsgrupper og akademiske eksperter i racerelationer er kommet frem til, at 'hvid nationalisme' og separatisme ikke kan adskilles mærkbart fra et 'hvidt overherredømme'.

Som en del af det nye tiltag vil personer, som foretager racehadske søgninger på platformen, i stedet få vist et link til organisationen Life After Hate, som hjælper folk med at forlade hadske grupperinger.

Endvidere oplyser Facebook, at de vil benytte avanceret teknologi til at finde frem til personerne.

- I løbet af de sidste par år har vi forbedret vores vores evne til at bruge maskinindlæring og kunstig intelligens til at finde materiale fra terroristgrupper. I efteråret begyndte vi at bruge lignende værktøjer til at udvide vores indsats til en række hadegrupperinger, skriver de.

Omtalen af mulighederne for at sprede hadske budskaber på Facebook nåede nye højder, efter en person benyttede platformen til at livetransmittere et angiveligt terrorangreb i to moskéer i Christchurch, New Zealand. I alt 50 personer mistede livet under angrebet.

Mere end to milliarder personer har i skrivende stund en bruger på Facebook.