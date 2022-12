Facebook indgår forlig for 5,3 milliarder kroner

Selskabet bag Facebook, Meta, står til at indgå et milliardforlig efter Cambridge Analytica-skandalen

Et historisk forlig om personlig data på sociale medier står for døren.

Meta, der er selskabet bag Facebook, står til at indgå et forlig i et søgsmål, der handler om de mange mennesker, der uden samtykke fik deres personlige data udleveret Cambridge Analytica.

Ifølge The Guardian vil Meta betale 750 millioner dollars - svarende til 5,3 milliarder kroner - til parterne i gruppesøgsmålet.

Cambridge Analytica brugte de mange personlige data til at målrette politiske kampagner til brugerne, og de spillede især en stor rolle i det amerikanske valg i 2016.

Største sag i USA

De to advokater bag gruppesøgsmålet - Derek Loeser og Lesley Weaver - er da også tilfredse med det forlig, der nu bliver indgået.

- Dette historiske forlig vil give en meningsfuld lettelse for parterne i denne komplekse pivatlivssag, siger de.

Samtidigt siger de, at forliget vil være den største af sin slags nogensinde i USA og hele ti procent større end nummer to.

Det næststørste forlig i et gruppesøgsmål var ligeledes mod Facebook, der fik brugere til at blive ansigtsgodkendt - ligeledes mod deres samtykke.

'Kan ikke forvente privatliv'

Ifølge søgsmålet havde Facebook brudt flere love i USA, da de ikke var i stand til at sikre, at tredjeparter ikke kunne få adgang til deres brugeres data.

Samtidigt lød det i søgsmålet, at Facebook vildledte deres brugere til at tro, at de selv havde kontrol over deres egne data, selvom Facebook fortsatte med at lade tredjeparter få informationer om brugernes 'venner'.

Facebooks forsvar lød, at man som bruger ikke kunne forvente 'absolut privatliv', når det kom til informationer, man allerede havde postet på sitet, hvilket tilbage i 2019 blev afvist af en dommer i retten.