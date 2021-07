Facebook-karantæne: Måtte ikke dele tegning

Fotograf René Schütze har fået 24 timers karantæne for at ønske sin kammerat tillykke med fødselsdagen med en Ingemann-tegning

Facebook er meget grundige, når det gælder om at monitorere indholdet på deres platform.

Og måske også lidt for grundige, hvis man spørger den 49-årige facebook-bruger og fotograf for blandt andre Ekstra Bladet Rene Schütze.

- Amen det er jo fuldstændig til grin. Jeg er blevet udelukket for at dele indhold med nøgenhed og seksuel aktivitet, siger Rene Schütze til Ekstra Bladet.

Han er nemlig blevet udelukket for fællesskabet i 24 timer for at ønske en kammerat tillykke med fødselsdagen med en vedhæftet tegning af tegneren Morten Ingemann.

Tegningen, som illustrerer en mand indføre et helt golfsæt i rektum på en anden mand, er åbenbart ikke inde for Facebooks fællesskabsregler.

- Vi er nogle gutter, der tit spiller golf sammen, og derfor synes jeg netop denne tegning var sjov at bruge, når jeg skriver fødselsdagshilsner, siger han.

Privatfoto

Ingen tid til gennemgang

René Schütze fik i første omgang en advarsel i slutningen af maj, som han ikke regnede for at være særlig seriøs.

- Det er en tegning. Hvor mange kender du, der ville blive stødt af den?, siger han til Ekstra Bladet.

Og halvanden måned senere fik han så karantænen på 24 timer, da han igen ville ønske en af sine golf-kammerater tillykke med dagen.

Han klagede over Facebooks beslutning, allerede da han fik advarslen, men har blot fået at vide, at der i øjeblikket ikke er mandskab til at gennemgå opslagene en gang til på grund af Covid19.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Facebook, men det er i øjeblikket ikke muligt.