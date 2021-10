Facebook køber kæmpe grund i Esbjerg

Facebook har købt en grund på 212 hektar i Esbjerg Kommune.

Grunden ligger i Andrup, hvor Facebook undersøger mulighederne for at etablere et datacenter.

Det betaler medie-giganten 277 millioner kroner for, oplyser Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Esbjerg Kommune måtte se skuffet til, da Facebook i 2019 trak interessen til sig igen efter et lignende forløb, men nu er de tilbage på egnen til stor glæde for borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

- Jeg er meget glad for, at Facebook er tilbage i Esbjerg og nu igen undersøger mulighederne for at etablere datacenter i Andrup. Underskrivelsen af købskontrakten er bare den første milepæl i denne proces, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg Kommune.

Borgmesteren regner med, at opførelsen af et nyt datacenter vil kunne tiltrække yderligere virksomheder til Esbjerg og skabe synergi med kommunens nuværende virksomheder.

Facebook opføre i 2018 et datacenter i Odense.

Endnu et stort opkøb

Lukasz Lindell, talsmand for Facebook, bekræfter købet af arealet:

- I de kommende måneder vil der blive udført nogle indledende, forberedende arbejder, som vil være med til at understøtte den videre udvikling af arealet.

- Opførelsen af et datacenter starter først, når der er truffet en endelig investeringsbeslutning. Vi er desuden glade for at samarbejde med så godt et team i vores undersøgelser af, hvordan Esbjerg eventuelt kan understøtte vores forretnings fremtidige behov.

Facebooks nye grund befinder sig i Andrup på det markerede område. Foto: Esbjerg Kommune

Facebooks opkøb er endnu et i en række af store opkøb af dansk jord til drift af datacentre for techgiganterne.

Fredericia Dagblad kunne tirsdag fortælle, at Google snart runder én million kvadratmeter i Danmark. Ligesom Apple har investeret 6,3 milliarder i deres datacenter i Viborg.

Facebook har også tidligere plantet flaget i Danmark med deres center i Odense.