Facebook med opsang til danskerne

Før valget har det sociale medie skærpet indsatsen mod misinformation. Men brugerne er også nødt til at tage et ansvar, lyder det fra platformen

Det er sket før. Men det må ikke ske igen.

Facebook har arbejdet i månedsvis på at forhindre, at det forestående folketingsvalg bliver forstyrret af falske nyheder og andre former for misinformation på det sociale medie, der er danskernes foretrukne og allerede nu er fyldt med valgkampagner.

- Vi kan ikke tåle, at valget løber os af hænde, siger politisk chef i Norden og Benelux-landene Martin Ruby.

Faktatjek

Forud for valget har Facebook derfor indgået et samarbejde med faktatjekmediet Tjekdet, som skal undersøge sandhedsværdien i historier på platformen og skabe større åbenhed om, hvem der betaler for hvilke politiske annoncer.

Og så har Facebook været i kontakt med partier og kandidater for at hjælpe dem med at skærpe sikkerheden om deres profiler. Partierne vil desuden under valget have en direkte kontaktlinje til platformen i tilfælde af problemer, lyder det fra Facebooks to nordiske topchefer.

Alt sammen er en reaktion på især det amerikanske valg i 2016, hvor russiske netkrigere spredte misinformation til millioner af mennesker, uden at Facebook opdagede det.

Det medførte massiv kritik af platformen, som blev presset til at tage et større ansvar.

Hjælp fra brugerne

Men Facebook kan ikke alene løse problemerne med misinformation. Brugerne er også nødt til at gøre en indsats, og derfor giver Facebook nu de danske brugere en opsang og kommer med en klar opfordring til selv at tage et ansvar.

- Vi er nødt til at have en større diskussion om digital modenhed. Vi er nødt til at snakke med hinanden om, hvad vi spreder, siger Martin Ruby, politisk chef for Facebook i Norden og Benelux, til Politiken.

- Når gymnasieelever i Esbjerg sender videoer rundt af pigerne, der blev slået ihjel i Marokko, så er vi nødt til at se hinanden i øjnene og tage en snak med vores børn og unge – og desværre også med vores gamle. For det viser sig jo ifølge undersøgelserne, at ældre mennesker er værre end unge til at gøre den slags og sprede misinformation.

Den udmelding bliver bakket op af et studie fra Oxford University, der undersøgte det svenske valg i 2018 og fandt frem til, at brugere af sociale medier selv stod for delingen af de såkaldte junk news og andre former for misinformation.

