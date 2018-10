Facebook rykker til Esbjerg med datacenter

Facebook er i fuld gang med at bygge et datacenter i Tietgenbyen syd for Odense, og snart går den amerikanske gigant i gang med at bygge endnu et dansk datacenter ved Esbjerg. Det kan avisen Danmark afsløre fredag.

Som avisen Danmark i juni kunne fortælle, var et dengang ukendt internationalt selskab på vej med Danmarks sjette datacenter ved Esbjerg, og nu viser materiale på en sag, som Esbjerg Byråd mandag skal behandle, at selskabet Notita Networks ApS står bag datacentret ved Esbjerg. Notitia Networks ApS er registreret med adresse på Tuborg Boulevard i Hellerup, men det er reelt Facebook International Operations Limited i Dublin, der står bag.

Borgmester næsten tavs

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er fortsat yderst fåmælt om den appelsin, som er havnet i kommunens turban.

”Hvad angår den større virksomhed, som ønsker at lokalisere sig i det udlagte erhvervsområde mellem motorvejen og Andrup, skal det nødvendige plangrundlag nu behandles politisk. Det sker i Økonomiudvalget og Byrådet den 8. oktober, hvorefter der kommer otte ugers offentlig høring”, oplyser borgmesteren i en mail til avisen Danmark.

For at realisere planerne i Esbjerg kaldet for ”Project Ember” køber Facebook lidt mere end to millioner kvadratmeter jord mellem Esbjerg-motorvejen og landsbyen Andrup. Her vil den amerikanske kæmpe i etaper bebygge et areal på 250.000 kvadratmeter, svarende til cirka 40 fodboldbaner, fordelt på 200.000 kvadratmeter datahaller og 50.000 kvadratmeter administrations-, logistik-og servicebygninger, samt herudover en eller to højspændingsstationer, hver med et areal på cirka 30.000 kvadratmeter og nødstrømsanlæg med et samlet areal på cirka 6.500 kvadratmeter.

Også ved Viborg

Dermed bliver Facebooks datacenter ved Esbjerg Danmarks største på lige fod med Apples anlæg ved Viborg, og omkring fem gange større end datacentret i Odense, som er cirka 55.000 kvadratmeter.

Esbjerg er blot det fjerde sted uden for USA, hvor Facebook etablerer datacenter. Og det er næppe tilfældigt, at Facebook vil sætte spaden i jorden ved Esbjerg allerede i begyndelsen af 2019.

I et konsortium med den irske operatør Aqua Comms deltager både Facebook og Google i etableringen af et 7.000 kilometer langt transatlantisk, undersøisk fiberkabel med navnet Havfrue, som vil forbinde Esbjergområdet med New Jersey. Dermed vil Esbjergområdet have i alt fire forskellige fiberoptiske ruter til USA og Europa, og i den vestjyske energimetropol håber borgmesteren og erhvervslivet, at byen og området som et digitalt knudepunkt for hele Norden står på kanten til et nyt væksteventyr.

Således har også administrerende direktør i energi- og telegiganten SE, tidligere Syd Energi, spået, at Esbjerg-området kan udvikle sig til Danmarks svar på Silicon Valley.