Facebook skal betale millioner til egne moderatorer

Et retsligt forlig betyder, at det sociale medier skal betale godt 350 millioner

Tidligere og nuværende moderatorer hos det sociale medie Facebook modtager en økonomisk kompensation, som samlet set løber op i 52 millioner dollars, svarende til 350 millioner kroner.

Det skriver The Verge.

Kompensationen er en anerkendelse af, at det kan have konsekvenser for moderatorernes mentale helbred at arbejde på platformen.

Kompensationen er et resultat af et forlig mellem Facebook og moderatorer, som havde sagtsøgt mediet, fordi de mente, de havde udviklet PTSD af arbejdet, hvor de på daglig basis skulle se på videoer af vold, voldtægt, selvmord og lignende i arbejdet med at fjerne stødende indhold fra Facebook.

Aftalen betyder, at de tidligere og nuværende moderatorer i fire amerikanske stater vil modtage 1000 dollars - knap 7000 kroner - mens Facebook samtidig skal sørge for, at de ansatte får bearbejdet deres oplevelser bedre, når de arbejder. I alt 11.250 moderatorer er omfattet af forliget.

Beløbet på 1000 dollars for hver enkelt kan blive højere, hvis de får mentale problemer som følge af deres arbejde for mediet.

- Vi er så glade for, at Facebook har samarbejdet med os om at skabet et hidtil uset program til at hælpe mennesker, der udfører et stykke arbejde, der var utænkeligt for nogle få år siden. Den skade, man kan blive påført af dette arbejde, er virkelig og alvorlig, siger Steve Williams, der er advokat for sagsøgerne, i en udtalelse.

Facebook skal fremover blandt andet sørge for bedre screening undervejs i rekrutteringsfasen, ligesom at de skal tydeliggøre muligheden for psykologhjælp ved hver enkelt arbejdsstation.

- Vi er taknemmelige for de mennesker, der udfører dette vigtige arbejde for at gøre Facebook til et sikkert miljø for alle. Vi er forpligtet til at sørge for yderligere opbakning gennem dette forlig og i fremtiden, lyder det i en meddelelse fra Facebook.