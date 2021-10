Facebook skifter navn

Det er slut med Facebook.

Men kun som firmanavn. Selskabet, der blandt andet står bag Facebook, Instagram og WhatsApp, skifter nemlig navn til Meta.

Det oplyser stifter Mark Zuckerberg torsdag aften dansk tid på den virtuelle konference Facebook Connect.

Appen på telefonen vil stadig hedde Facebook, lyder det videre fra mediemogulen ifølge CNN.

- Lige nu er vores brand så tæt knyttet til ét produkt, at det umuligt kan repræsentere alt det, vi laver i dag, endsige i fremtiden, sagde Zuckerberg ved den virtuelle præsentation.

Facebook blev stiftet i 2004 af amerikaneren Mark Zuckerberg, der stadig er direktør i dag. Foto: Erin Scott/Reuters

Efter kritik

Nyheden om navneskiftet kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske regering har øget fokus på arbejdsgangene hos Facebook.

Både republikanere og demokrater er på det seneste gået i flæsket på Facebook, som de blandt andet har beskyldt for at drive ulovlig monopolvirksomhed.

Selskabet er også blevet beskyldt for at se stort på Instagrams negative indvirkninger på især yngre piger, og situationen illustrerer meget godt den voksende vrede mod Facebook i Kongressen.

Ikke unormalt

Det er ikke unormalt, at amerikanske teknologivirksomheder skifter navn i forbindelse med, at de afsøger nye forretningsområder.

I 2015 etablerede Google for eksempel moderselskabet Alphabet for at udvide selskabet ud over sin berømte søgemaskine og reklamevirksomhed.

I dag har Alphabet ansvaret for en række forskellige forretningsforetagender som selvkørende biler, sundhedsteknologi og at etablere internet i fjerntliggende områder.

Allerede i sidste uge blev der spekuleret i Facebooks navneændring.

Ifølge nyhedsbureauet AFP beholder tjenesterne Facebook, Instagram og WhatsApp deres navne.

