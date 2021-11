Facebook sletter regerings troldehær

Mere end 1000 falske profiler på Facebook og Instagram er blevet slettet for at agere som propagandaapparat for Nicaraguas regering

Det kan være svært med folkestemningen på de sociale medier for magthavere verden over. I Nicaragua havde regeringen fundet løsningen på manglende roser ved at oprette mere end 1000 falske profiler til formålet på Facebook og Instagram.

Efter at have opsnuset den smarte fidus har Facebook valgt at slette en troldehær styret af den nicaraguanske regering.

Det oplyser Facebook i deres månedlige opgørelse af mistænksom adfærd.

De falske profiler var hyret til to ting ifølge Facebooks detektiver. De skulle skrive positivt om regeringspartiet Sandinista National Liberation Front og negativt om oppositionen.

Det omfattende foretagende trækker tråde rundt i flere af Nicaraguas statslige instanser.

'Tropperne' i troldehæren var hyret personale hos Nicaraguas telemyndighed TELCOR. Hæren havde hovedsæde hos nationens postvæsen i hovedstaden Managua, mens der var underafdelinger placeret hos landets højesteret og de sociale myndigheder.

Troldehæren har fulgt de ordrer i mere end tre år, inden den blev afsløret af Facebook..

Promoveringen af regeringen med falske profiler skulle ikke kun være sket hos Facebook, og hæren skulle derfor stadig operere på platforme som TikTok, Twitter, YouTube og Telegram.

Nicaraguas regering ville ikke være de eneste, som Facebook har fjernet for denne type profiler.

Det sociale medie oplyser, at lignende netværk fra regeringer i Etiopien, Uganda, Sudan, Thailand og Azerbaijan er blevet slettet for samme overtrædelser af Facebooks regler.