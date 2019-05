Facebook smider USA's Rasmus Paludan ud

Alex Jones og Milo Yiannopoulos ryger sammen med flere andre aktivister ud af både Facebook og Instagram - de er for farlige, mener det sociale netværk

Flere af USA's højest profilerede og mest berygtede aktivister på landets højrefløj får nu sparket af Facebook. Således er blandt andre Infowars Alex Jones netop blevet smidt permanent ud af både Facebook og Instagram.

Ifølge The Verge sker det, fordi han og flere andre aktivister er farlige og står bag organiseret had, der ifølge reglerne er forbudt på de to netværk.

Det er både Alex Jones og Infowars, der får sparket.

'Vi har altid forbudt individer og organisationer, der taler for eller deltager i vold og had - og det sker uanset ideologisk baggrund,' lyder det i en udtalelse fra Facebook.

'Processen for at gøre det er omfattende, og det er den, der har fået os til at fjerne deres konti i dag.'

Kendt radiovært amok: - I er kujoner og idioter

Helt færdig

Alex Jones har tidligere fået sine konti suspenderet hos Facebook, men denne gang udelukkes han totalt - også på Instagram (over 330.000 følgere) - og kan ikke oprette nye konti.

Det bliver heller ikke muligt for andre at oprette konti i for eksempel Alex Jones ellers Infowars navn, oplyser Facebook.

Facebook bygges markant om

Milo Yiannopoulos er kendt for sine ekstreme holdninger og uønsket mange steder i verden. Foto: Jeremy Papasso/AP

Alex Jones er dog ikke den eneste, der er faldet i unåde få dage efter, at Mark Zuckerberg satte en ny kurs for Facebook. Også Milo Yiannopoulos lider samme skæbne. Han havde inden udelukkelsen over 400.000 følgere på Instagram.

Det samme gør den sorte nationalist Louis Farrakhan (over 600.000 følgere), neo-nazisten Paul Nehlen, radioværten Paul Joseph Watson og den højreorienterede aktivist Laura Loomer (over 100.000 følgere)

