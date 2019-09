Facebook tester KÆMPE ændring

Fredag ser Facebook ikke ud, som det plejer, hvis du er bruger i Australien.

Her har Facebook nemlig valgt at teste, hvordan det sociale medie vil fungere, hvis man ikke kan se mængden af likes eller reaktioner på hinandens opslag på siden.

Det skriver BBC.

Den kontroversielle ændring er noget, som giganten har afprøvet på søster-siden Instagram i adskillige lande siden juli.

Facebook har udtalt, at man ved at fjerne likes vil holde øje med, om det kan reducere det sociale pres, der kan være blandt brugerne på de sociale medier.

Folk vil stadig have mulighed for at se deres egne likes.

'Det handler om at tage antallet ud af ligningen, så folk kan fokusere på kvaliteten af deres reaktioner og kvaliteten af deres opslag og ikke antallet af likes eller reaktioner', fortalte talspersonen Mia Garlick fra Facebook i Australien.

Hun forklarede yderligere, at firmaet har haft konsulenter med fokus på mentalt helbred og anti-mobning ind over beslutningen.

Det er endnu ikke kommet frem, om forsøget vil blive forlænget eller vil blive permanent.