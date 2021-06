Facebook: Trump udelukket i mindst to år

Donald Trump bliver minimum udelukket fra Facebook frem til 7. januar 2023. Det oplyser Facebook.

Dermed vil han have været udelukket fra Facebook i mindst to år, før han kan komme tilbage.

Men om han kan komme tilbage efter de to år, er fortsat usikikert.

'Eksperter vil vurdere, om risikoen for den offentlige sikkerhed er blevet mindre. Vi vil evaluere eksterne faktorer, inklusive tilfælde af vold, begrænsninger for offentlig forsamling og andre indikatorer på civil uro. Hvis vi vurderer, at der fortsat er en alvorlig risiko for offentlighedens sikkerhed, vil vi forlænge udelukkelsen i en given periode og fortsætte med at genoverveje, indtil risikoen er forsvundet', lyder det i en besked fra Facebook fredag.

Facebook planlægger fredag at annoncere nye regler for verdensledere, som bruger platformen. De nye regler kan betyde begrænsninger for, hvad politikere kan slippe afsted med at skrive. Det skriver CNN.

De nye regler kommer efter udelukkelsen af Donald Trump i januar.