Facebook undskylder: Markerede sorte mænd som 'primater'

'Vi har stadig plads til fremskridt,' siger talsperson fra Facebook, efter en algoritme kaldte sorte mænd for primater

'Vil du fortsætte med at se videoer med primater?'

Det spørgsmål dukkede op på en video fra mediet The Daily Mail på Facebook.

Men der var ingen primater, altså aber, i videoen. I stedet viste den to episoder, hvor sorte mænd bliver overfuset af hvide civile eller uretmæssigt anholdt af politiet.

Sådan så det ud for Facebook-brugerne. Foto: New York Times

Facebook undskylder

Beskeden, der automatisk dukkede op, er genereret af Facebooks kunstige intelligens.

Men algoritmen, der anbefaler brugere nye videoer, har åbenlyst en stor fejl, og det erkender Facebook.

Ifølge New York Times, der først bragte historien, kalder Facebook det for 'en uacceptabel fejl'.

'Selvom vi har lavet forbedringer på vores kunstige intelligens, er den ikke perfekt, og vi har stadig plads til fremskridt. Vi undskylder over for alle, der har set disse stødende anbefalinger,' siger Dani Lever, der er talskvinde for Facebook.

Funktionen blev deaktiveret på alle videoer, da Facebook blev bekendt med problemet.

Racistiske algoritmer

Det er ikke første gang, at den kunstige intelligens' algoritmer har vist sig at være diskriminerende.

Både Facebook og Instagram, der også er ejet af Facebook, har tidligere været kritiseret for censur af sorte aktivister, men på trods af det tilbagevendende problem har techgiganten ikke løst problemet. Og det er ikke gået ubemærket hen.

- Facebook kan ikke blive ved med at lave den her slags fejl og så bare sige 'jeg beklager', siger Darci Groves, der er tidligere designchef ved Facebook, ifølge New York Times.