Fængsel skal tage imod coronasmittet

Tillidsrepræsentant undrer sig over, at afsoning ikke kan skubbes to uger

Selvom en dømt mand, der skulle starte sin afsoning i Jyderup Fængsel i dag, ringede og fortalte, at han var smittet med corona og havde dokumentation på det, så skulle fængslet alligevel tage imod ham.

Det fortæller tillidsrepræsentant Nina Odgaard fra Jyderup Fængsel til fagbladet Fængselsfunktionæren, der udgives af Fængselsforbundet.

Beskeden kom fra Kriminalforsorgens områdekontor Sjælland, da de ringede for at høre, hvordan de skulle forholde sig.

Tillidsrepræsentanten peger på, at det bliver ekstra skørt af, at afsoneren kommer fra fri fod, efter han blev løsladt fra varetægt for et år siden til senere afsoning.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man så ikke af sikkerhedsmæssige årsager skubber afsoningen to uger, siger hun.

Ekstra Bladet har spurgt Kriminalforsorgen, om de kan bekræfte, at den pågældende angiveligt coronasmittede mand har startet sin afsoning i dag, og om de i generelle termer kunne bekræfte, at et fængsel kan risikere at skulle modtage en, man ved, er corona-smittet, selvom det ikke er en arrestant.

Vi må dog se langt efter svar på de spørgsmål.

Udtaler sig ikke konkret

Sikkerhedschef Lars Rau Brysting fra Kriminalforsorgen siger i en skriftlig kommentar, at han ikke kan udtale sig om den konkrete sag.

'Det kan dog generelt oplyses, at Kriminalforsorgen har procedurer til håndtering af en situation, hvor en indsat ved modtagelsen eller efterfølgende udviser symptomer på smitte med covid-19, eller hvis en indsat er testet eller testes positiv for covid-19', skriver han og fortsætter:

'Procedurerne er udarbejdet for at minimere risikoen for smittespredning. På grund af kriminalforsorgens funktion foreligger der en særlig mulighed for at isolere en potentielt smittet, hvilket sammen med en række andre muligheder vil kunne iværksættes for at hindre smittespredning'.

Han oplyser endvidere, at Kriminalforsorgen siden marts har konstateret smitte ved fire klienter, men ikke har konstateret smittespredning i fængsler og arrester.