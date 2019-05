Fængselsbetjent i opråb

Gennem mere end 13 år har Dan arbejdet for Kriminalforsorgen. Nu overvejer han at lægge uniformen på hylden for at finde sig et andet job

For mange af landets fængselsbetjente er overarbejde, trusler og vold en fast del af jobbet. Det gælder også for 43-årige Dan, som gennem 13 år har arbejdet for Kriminalforsorgen. De seneste ti år har han arbejdet for Transport- og Bevogtningsenheden under Kriminalforsorgen i København.

Men så sent som i sidste uge blev han truet af en indsat, der skulle fremstilles i Københavns Dommervagt.

- Jeg kommer efter jer og slår jer alle sammen ihjel, når jeg bliver løsladt. Der var nogle af mine kolleger, som efterfølgende havde det ekstremt dårligt, siger han og forklarer, at det langt fra er en enestående episode.

Det hårde psykiske arbejdsmiljø er nemlig en af hovedårsagerne til, at mange fængselsvagter i løbet af de seneste år har fundet sig et andet job, forklarer Dan. Dertil kommer, at Kriminalforsorgen for omtrent syv år siden indførte et ansættelsesstop i organisationen. Ifølge Dan har det skabt ’et enormt hul’ i kapaciteten hos fængselsvæsenet, da mange ansatte har sagt farvel til jobbet i perioden.

- Vi har taget afsked med rigtig mange medarbejdere. Desværre også rigtig mange dygtige medarbejdere, der simpelthen bare er trætte af at rende panden mod en mur. De er trætte af, at tingene bare bliver forringet og forringet, mens der samtidig bliver stillet større krav, siger Dan, som forklarer, at ansættelsesstoppet blev ophævet for et par år siden.

Sender bredside mod ledelse

Han har fået nok af de store besparelser på personalesiden i fængslerne. De betyder nemlig, at han oftere og oftere bliver sendt ud på opgaver, hvor der ikke er afsat et tilstrækkeligt antal betjente. Og i sidste ende er det betjentenes liv og lemmer, der står på spil som følge af nedskæringer, fastslår han.

Derfor sender Dan en bredside mod Kriminalforsorgens ledelse.

- Der bliver bevist gamblet med de ansattes sikkerhed, når man nedprioriterer sikkerheden ved at skære på bemandingen rundt omkring. Det er helt skævt, når samtlige opgørelser viser, at vi har Danmarks farligste job, siger han.

Frygter for sin sikkerhed

Fænomener som stress, arbejdsskader, frafald, sygdom og tidlig tilbagetrækning er udbredt blandt de ansatte i de danske fængsler. Dan ser det som symptomer på en udvikling, der både er til skade personalet og de indsatte i fængslerne. Det har fået ham til at overveje sin fremtid i Kriminalforsorgen, men han lægger samtidig vægt på, at han håber på at se markante forbedringer af forholdene i løbet af året.

Det er nemlig det eneste, som kan få ham til at blive i jobbet.

- Nu er jeg 43 år gammel, så hvis jeg skal skifte spor, er det måske en god alder at gøre det i. Hvis jeg føler, at firmaet bliver ved med at nedprioritere min sikkerhed i personalebesparelsens tegn, så stopper jeg, siger han.

Ingen tid til resocialisering

En af fængselsbetjentenes vigtigste opgaver er at resocialisere fangerne, så de kommer ud på den anden side af muren som bedre mennesker. Men manglen på personale i landets fængsler betyder, at betjentene ikke længere har tid til at tage sig ordentligt af de indsatte. Og det er langt fra tilfredsstillende, hvis man spørger Dan.

- Vi kan tage vores principprogram og krølle det sammen for at smide det ud til højre, fordi der simpelthen ikke er ressourcer til at efterleve det. Det er under al kritik. Der er rigtig mange kompetente mennesker, der gennem de seneste år har taget konsekvensen af det. De gider simpelthen ikke mere, siger han.

Dan fastslår, at der er behov for at ansætte mere personale, hvis der skal rettes op på forholdene i fængslerne. Derfor håber han, at Kriminalforsorgen i løbet af de kommende år både vil lykkes med at rekruttere nye ansatte og få flere elever ind på uddannelsen som fængselsbetjent.

Fængselsbetjenten Dan optræder af hensyn til sin sikkerhed kun med sit fornavn i denne artikel. Ekstra Bladet er bekendt med hans fulde navn og identitet.

Kriminalforsorgen afviser kritik

Direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde 'kan ikke genkende' billedet af, at der slækkes på de ansattes sikkerhed.

- Tværtimod er det vores øverste prioritet. Vi nedposterer typisk på andre opgaver – ikke på sikkerhedsbemandingen. Det er faktisk den enhed, som vi rekrutterer allermest til i øjeblikket – herunder vores nye transportbetjentuddannelse. Så det er jeg uforstående overfor, siger han.

Han erkender dog, at antallet af ubesatte vagter er 'for højt', men peger i samme omgang på, at det skal i ses i forhold til det totale antal vagter.

- Vi har et bemandingsunderskud i Kriminalforsorgen i øjeblikket. Det betyder altså, at der er ubesatte vagter. Det gør vi en hel række ting for at rette op på. Det kommer desværre til at tage tid, inden vi er på omgangshøjde igen med bemanding og belæg. Det er den grundlæggende situation, siger han.