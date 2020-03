Fængselsopgør over virusudbrud koster menneskeliv i Italien

Indsatte i fire italienske fængsler har gjort voldsomt oprør mod strammere regler, der er indført efter udbrud af coronavirus i landet.

I den forbindelse er en person død, og andre er blevet såret som følge af oprørene.

Det oplyser en rettighedsgruppe for italienske fængsler søndag.

I alt fire fængsler i Italien har gjort opgør over de strammere forholdsregler.

Reglerne indebærer blandt andet forbud mod familiebesøg for at inddæmme smittespredning.

Indsatte ved fængsler i Poggioreale i Napoli i syd, Modena i nord, Frosinone i det centrale Italien og i Alexandria i det nordvestlige Italien har alle gjort oprør over tiltagene.

Dødsfaldet skulle være sket i Modena, der ligger nær Bologna, oplyser en rettighedsgruppe ved navn Antigone. Omstændighederne omkring dødsfaldet er uklare.

- Vi havde allerede advaret om, at der var øgede spændinger i fængsler, og at vi frygtede, at det kunne ende i en tragedie, lyder det fra Antigone i en meddelelse.

- Alle nødvendige foranstaltninger skal træffes for at sikre indsatte deres fulde rettigheder, stoppe eskaleringen af situationen og forhindre andre ulykker. En død er en for mange, hedder det.

I Modena er to fængselsbetjente såret, og omkring 20 personer har måttet forlade fængslet.

Fængselsbetjentenes fagforening, Sappe, oplyser, at omkring 80 indsatte er blevet overført til andre fængsler efter oprørene.

Italien er det land uden for Kina, der har registreret det største antal omkomne som følge af coronavirus.

I alt har 366 personer mistet livet. Antallet af bekræftede coronatilfælde er 7375.

Størstedelen af dødsfaldene er registreret i Lombardiet i det nordlige Italien, som er den hårdest ramte af Italiens 20 regioner.