Fængslet for at hjælpe flygtninge: - Alt er blevet taget fra mig

Nødhjælpsarbejder Salam Aldeen sad fængslet i over to uger i Grækenland og er nu blevet deporteret fra landet. Det er en del af en ny og hård flygtningestrategi, mener Amnesty International

16 dage.

Så længe sad dansk-irakiske Salam Aldeen i december bag lås og slå i et græsk fængsel. Derefter blev han løsladt og deporteret fra landet, hvor han i flere år har arbejdet med at hjælpe flygtninge på Lesbos.

Deportationen skyldes, at hans navn er blevet sat på en liste over nationale sikkerhedstrusler.

- Men den græske regering vil ikke oplyse grunden til, at jeg er kommet på listen og er blevet smidt ud af landet i to år, siger Salam Aldeen til Ekstra Bladet.

Salam Aldeen føler, at han har mistet det, han har kæmpet for at opbygge i Grækenland.

- Alt er blevet taget fra mig, siger han.

Salam Aldeens arbejde centrerer sig især om at hjælpe kvinder og børn. Privatfoto

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International mener, at Salam Aldeens sag er et udtryk for, at den græske regering har taget en ny flygtningestrategi i brug.

Ifølge organisationens analyse af situationen i Grækenland ønsker den nye regering nemlig ikke, at der bliver udøvet nødhjælp til flygtninge, fordi det i regeringens øjne sender et signal om, at man som flygtning skal søge mod EU - hvilket vil øge tilstrømningen af flygtninge.

- Den her sag er endnu et eksempel på, at den græske regering slår rigtig hårdt ned på NGO'er og individer, der forsøger at hjælpe flygtninge og migranter på de græske øer, siger Annette Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver hos Amnesty International, til Ekstra Bladet.

- De har skabt et utroligt usikkert og farligt miljø, hvor folk er bange for at udøve nødhjælp.



Sådan er flygtningesituationen i Grækenland For nogle år siden blev der oprettet såkaldte 'hot spots' rundt omkring på de græske øer. Formålet med dem er, at flygtninge skal indsluses, hvorved man hurtigere kan finde ud af, hvem der har krav på asyl eller ej. De, som har krav på asyl, skal så have en fair og hurtig asylbehandling. Fordi flygtningestrømmen har været så stor, og fordi der ikke har været ressourcer nok tilknyttet til disse hot spots, er situationen i dag i stedet blevet, at folk venter op til over et år på at få asylbehandling. Ifølge Amnesty International venter omkring 40.000 mennesker lige nu på asylbehandling på de græske øer. Flygtningelejrene er overbefolkede, og folk lever under kummerlige forhold. En tendens, Moria-lejren på Lesbos er et skræmmende eksempel på. Faktaboksen fortsætter efter billedet ...



Ny strategi

I sommeren 2019 fik Grækenland en ny regering, som har indført en anden og strengere strategi for nødhjælp til flygtninge. For eksempel må individer ikke længere udøve nødhjælp uden at være tilknyttet en organisation. En anden konsekvens af strategien er, at staten nu er begyndt at anholde og deportere nødhjælpsarbejdere uden at give begrundelser, hvilket gør, at folk bliver bange for at hjælpe flygtninge. Andre nødhjælpsarbejdere end Salam har oplevet at blive anholdt på denne måde, senest en irsk mand og en syrisk kvinde. Kilde: Annette Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver hos Amnesty International Danmark Vis mere Luk

I 2015 grundlagde Salam Aldeen nødhjælpsorganisationen Team Humanity. NGO'en holder til nær Moria-lejren på den græske ø Lesbos, hvor den blandt andet har bygget et center til lejrens kvinder og børn.

Moria er Europas største flygtningelejr. Selvom der kun er plads til 3000, bor flere end 17.000 mennesker tæt sammen i lejren under kummerlige og utrygge forhold.

Team Humanity hjælper til i lejren, blandt andet ved at dele mad og tæpper ud og afholde aktiviteter. For eksempel fejrede organisationen i december jul med lejrens beboere.

En aften, hvor Salam havde set frem til at skulle være klædt ud som julemand, men i stedet måtte sidde bag tremmer.

- Det var utroligt trist, fortæller Salam Aldeen, der dog glæder sig over, at beboerne fik deres julefejring på trods af, at han var i fængsel.

Ekstra Bladet mødte Salam Aldeen i Moria-lejren kort inden, han blev anholdt. Her holdt han og organisationen fødselsdag for 3-årige Mohamad, som er flygtning. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det er ikke første gang, Salam Aldeen er kommet i klemme på grund af sit arbejde med nødhjælp i Grækenland.

I 2016 blev han og en anden dansker anholdt og sigtet for menneskesmugling, fordi de forsøgte at redde nogle flygtninge, hvis båd var ved at synke i havet uden for Lesbos' kyst, fra at drukne. Som følge af sigtelsen blev han tilbageholdt i Grækenland.

Efter et år og otte måneder blev Salam Aldeen frifundet. Dengang svor han, at han ville fortsætte sit arbejde.

- Jeg har set mennesker som tørster, sulter og lider. Jeg har begravet døde børn og deres forældre og set en kvinde brænde ihjel lige foran mig, fordi brandvæsnet ikke nåede frem til lejren i tide.

- Når man har oplevet de ting, jeg har, kan man ikke bare tage hjem. Jeg skal gøre det her resten af livet, fastslår Salam Aldeen.

Sådan ser Moria-lejren, hvor Salam Aldeen plejer at arbejde som nødhjælpsarbejder, ud ved mørkets frembrud. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Men med deportationen er det umuligt for Salam Aldeen at rejse tilbage til Lesbos og organisationen, han har stiftet, uden at risikere at ende i fængsel igen.

Og det er dybt kritisabelt, mener politisk rådgiver hos Amnesty International, Annette Stubkjær Rimmer.

- Salam skal ikke have forbud mod at opholde sig i Grækenland, uden at regeringen oplyser hvorfor. Han er en brik i deres nye strategi, og han bør få lov til at rejse frit tilbage til landet og fortsætte sit arbejde, siger hun.

Hjemme fra Danmark kæmper Salam Aldeen for at få indrejseforbuddet ophævet.

- Jeg giver aldrig op. Aldrig, siger han.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra de græske myndigheder vedrørende Salam Aldeens sag, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Ekstra Bladet besøgte Moria-lejren i december, kort inden Salam Aldeen blev anholdt. Du kan læse om besøget i lejren, hvor sult, tørst og sygdomme hærger, her.