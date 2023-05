Færdig: Bestyrelsesformand i Naviair stopper

Anne Birgitte Lundholt er færdig som bestyrelsesformand for det statsejede selskab Naviair, der blandt andet leverer flyveledelse.

Det skriver Naviair på sin hjemmeside fredag eftermiddag. Lundholt fratræder officielt ved selskabets generalforsamling i juni.

Lundholt har siddet i bestyrelsen, siden selskabet blev stiftet i 2010. Ifølge Anne Birgitte Lundholt havde hun allerede i januar bebudet transportministeren, som hun er udpeget af, at hun var 'klar til at udtræde', men at hun alligevel lod sig overtale til at blive en smule længere.

'Strammede bardunerne'

Der har den seneste tid været godt gang i den negative omtale af Naviair på grund af problemer med at skaffe nok flyveledere. Det har blandt andet ført til mange forsinkelser i Københavns Lufthavn.

I pressemeddelelsen fra Naviair udtaler Anne Birgitte Lundholt, at virksomheden de seneste år har bøvlet med corona. Men hun erkender samtidig, at 'bardunerne' er blevet strammet en tand for meget.

'Efter den globale pandemi, der satte alle fly på jorden over hele verden, står Naviair med en stor gæld. Også selvom vi i Naviair strammede bardunerne af hensyn til vores kunders omkostninger. Den gæld skal nedbringes, og det er man fra direktionens side godt i gang med sammen med en række andre vigtige projekter for at styrke og modernisere fremtidens flystyring, herunder digitale tårne', udtaler den nu afgående bestyrelsesformand.

Om konflikten angående flyveledernes løn, siger hun:

'Jeg har selvfølgelig noteret, at min periode på 12 år som formand har været oppe i debatten. For mig har det vigtigste været at hjælpe Naviair i en svær periode og overholde min aftale med ministeren. Det havde været let at forlade posten i marts, men jeg har også haft et ansvar for at sikre, at selskabet ikke blev bragt ud i et ledelsestomrum på et udfordrende tidspunkt. Naviair har en dygtig direktion, som har fungeret rigtig godt i den vanskelige tid', udtaler Anne Birgitte Lundholt.

