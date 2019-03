Færdig flydirektør efter fusk: Ejer stadig halvdelen

Det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines har endnu ikke deres første fly på vingerne, men er allerede fløjet ind i et stort stormvejr.

Finansdirektør og medejer, Huy Duc Nguyen, har pyntet sig med lånte fjer på det CV, han har brugt i sit eget firma Jobs Partner. Det afslørede Nordjyske søndag.

Anklagerne fik Huy Duc Nguyen til at trække sig fra sine poster i både direktionen og bestyrelsen, men det betyder langt fra at han er færdig i firmaet.

- Det er der ikke noget mærkeligt i

Af det Centrale Virksomhedsregister fremgår det, at Huy Duc Nguyen stadig ejer 50 procent af Great Dane Airlines, mens administrerende direktør, Thomas Hugo Møller, ejer den anden halvdel.

- Ja, han ejer stadig halvdelen, og han fortsætter som passiv investor, siger Thomas Hugo Møller.

- Hvorfor kan han stadig være medejer, når han ikke kan sidde i bestyrelsen og direktionen?

- Det at han har haft nogle ting på sit CV, det har ikke noget med vores firma i dag at gøre. I Great Dane Airlines har vi ikke taget ham for CV’et, men det han kan, og det er at drive firmaer.

Se også: Dansk direktør flyver selv jetflyet

Se også: Nyt flyselskab sælger billetter uden licens

- Er det så ikke lidt mærkeligt, at han stadig er medejer, men ikke kan sidde på de andre poster?

- Nej, det er meget normalt, at man har passive investorer, så det er der ikke noget mærkeligt i.

- Har han ingen indflydelse på virksomheden, selvom han ejer halvdelen af den?

- Nej, det har han ikke længere, hverken på den daglige drift eller på bestyrelsesarbejdet. Der er han helt væk.

- Hvem står for økonomien, nu hvor finansdirektøren er væk?

- Det gør vores bestyrelsesformand og vores revisor. Duc (Huy Duc Nguyen, red.) har aldrig været 100 procent på det her, han har stadig kørt sit eget firma, Jobs Partner, så det gør ingen forskel, at han er væk.

Sælger billetter tirsdag

Great Dane Airlines forventer at sælge billetter fra tirsdag og at sende de første nordjyder afsted med deres fly fra Aalborg Lufthavn midt i juni som planlagt.

- Projektet er ligeså sikkert i dag som det var i fredags, så der er slet ingen ændring i planerne, det kan folk være helt trygge ved, siger Thomas Hugo Møller.

Ekstra Bladet har talt med Huy Duc Nguyen, men han har ikke ønsket at stille op til interview.

Se også: Direktør i dansk flyselskab trækker sig efter snyd