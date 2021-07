Færdigvaccinerede i USA opfordres til igen at bruge mundbind

Færdigvaccinerede amerikanere skal vænne sig til i visse situationer igen at finde mundbindet frem. Det fremgår af nye retningslinjer fra USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC) tirsdag.

De nye anbefalinger er udløst af den stigende trussel fra den særligt smitsomme Delta-variant.

I områder med 'høj' eller 'betydelig' smittespredning bør selv færdigvaccinerede personer anvende mundbind på visse indendørs steder, lyder det fra CDC.

Desuden skal alle elever, ansatte og besøgende på skoler - fra børnehaveklasse til 12. klasse - bære mundbind, når skolerne til efteråret vender tilbage til normal undervisning i klasselokaler.

Ifølge CDC's direktør, Rochelle Walensky, indikerer nye data fra andre lande, at nogle personer, der er færdigvaccineret og smittet med Delta-varianten, muligvis kan sprede virusset til andre.

Hun understreger i samme omgang, at vaccinerede personer har en risiko mange gange mindre end andre for at blive smittet med Delta-varianten, og det samme gælder i endnu mere udtalt grad risikoen for at blive indlagt på et hospital eller dø af covid-19.

- Den store bekymring er, at den næste variant, som måske dukker op, potentielt kan vige udenom vores vaccine, svarer Rochelle Walensky på et spørgsmål om, hvorfor færdigvaccinerede individer skal bruge mundbind, når det er de personer, som ikke er vaccineret, som aktuelt er de største spredere af virusset.

CDC definerer høj smittespredning som områder med over 100 nye tilfælde per 100.000 personer i løbet af de seneste syv dage.

Næsten halvdelen - eller 1496 - af alle USA's amter ligger over denne grænse ifølge data fra CDC.

Og næsten hver femte af de resterende amter har så mange smittede, at de falder ind i kategorien over områder med 'betydelig' smitte. Det vil sige mellem 50 og 99 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over de syv seneste dage.

Delta-varianten, der først blev opdaget i Indien, har spredt sig til lande verden over. I USA udgør den over 80 procent af alle nye smittetilfælde.

USA's præsident, Joe Biden, sagde tirsdag, at yderligere tiltag for at øge antallet af vaccinerede vil blive meldt ud på torsdag.