Færge-fadæse i Slagelse: 'En pinlig proces'

Slagelse Kommune har brugt over 17 millioner på at købe en faldefærdig storebæltsfærge. Ekspert skimter flere million-udgifter i horisonten

I marts 2020 gjorde Slagelse Kommune sig noget af et impulskøb. En gammel, forfalden storebæltsfærge til den nette sum af 13,9 millioner kroner.

Ambitionen var at omdanne færgen M/F Broen til et museum om færgefarten i Storebælt. Men projektet er allerede gået 3,5 millioner kroner over budget, og en skibsingeniør vurderer, at det kan koste skatteyderne i Slagelse tre til seks millioner kroner - om året - at vedligeholde den nu tørlagte færge.

Det skriver TV2 Øst, der også kan fortælle, at malerarbejdet alene har kostet 430.000 kroner.

Pinlig proces

Rådgivende skibsingeniør og maritim ekspert for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Hans Otto Kristensen har 42 års erfaring med historiske færger og mange af de færger, der i dag stadig sejler i Danmark.

Han er klar i mælet om sagen, som han sammen med TV 2 Øst har fulgt tæt.

- Det er en rigtig møgsag. Man bruger en masse penge og roder rundt i tingene. Og så køber man i øvrigt et elendigt skib. Alt i alt har man jo ingredienserne til en lokal skandale. Jeg vil kalde det en pinlig proces, siger Hans Otto Kristensen til Ekstra Bladet.

Slagelse Kommune har givet over 17 millioner kroner for en færge fyldt med rust og voksende træer. Her er billederne før malerarbejdet. Foto: Slagelse Kommune

Én ting er, at færgen formentlig aldrig kommer til at sejle igen. Men ifølge Hans Otto Kristensen er der lang vej igen, hvis den gamle færge nogensinde skal fremstå som et præsentabelt museum ved Halsskov Færgehavn i Korsør, hvor færgen nu er parkeret på land.

- Problemet er, at der intet er tilbage af færgen indvendig. Panelerne er pillet ned og ødelagt, og alt inventar er væk. Så den står jo i samme tilstand, som hvis man skulle til at bygge en ny færge, siger han.

Flydende diskotek

M/F Broen blev taget ud af drift tilbage i 1992, og frem til 2009 var færgen omdannet til flydende færgediskotek i Aarhus, hvor den i lokale kredse blev døbt 'Speedbåden' - formentlig på grund af diskotek-gæsternes foretrukne valg af rusmidler.

Og de mange strabadserende år har mildest talt sat sit præg på færgens indvendige tilstand.

- Den er jo bombet tilbage til det stadie, hvor man skal til at bygge en ny færge med det omfattende interiør, en sådan færge normalt indeholder, siger Hans Otto Kristensen.

Glade diskoteksgæster i M/F Broens storhedstid som diskoteksfærge i 2001. Foto: Carsten Ingemann.

Vurdering i blinde

Den omfattende renovering kan altså potentielt trække millioner op af skatteydernes lommer. Men sagen stopper ikke her.

Kommunens rådgivningsfirma i sagen, Niras, vurderde i et notat fra 2019, at færgens skrog mindst havde 50 års levetid tilbage.

Men TV2 Øst har afdækket, at rådgivningsvirksomheden kom med sin vurdering helt uden at have tilset færgen. Det vækker kritik hos den erfarne skibsingeniør.

- Man skriver, at et skib kan holde i 50 år eller mere uden yderligere behandling, og så viser det sig, at de slet ikke har været ombord. Det er jo stærkt, stærkt kritisabelt, siger Hans Otto Kristensen til Ekstra Bladet.

Borgmester i Slagelse Kommune Knud Vincents (V) udtaler til TV2 Øst, at han ikke var klar over, at rådgivningsvirksomheden ikke havde tilset færgen.

Niras skriver blandt andet i et skriftligt svar til TV2 Øst, at rådgivningsvirksomheden står inde for udtalelsen i notatet, fordi skroget var oplyst som nymalet, 'hvilket i sig selv forhindrer korrosion', skriver mediet.