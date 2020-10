Færgeafgang aflyst grundet stormvejr

Et stormvejr med vindstød af orkanstyrke rammer onsdag Danmark, og det forårsager adskillige aflysninger hos Bornholmslinjen.

Færgeselskabet har allerede aflyst flere afgange af sikkerhedsmæssige årsager, og tirsdag morgen har alle kunder, der skulle have sejlet fra Rønne til Ystad onsdag klokken 10.30, fået besked om, at denne afgang nu også er aflyst grundet det kommende stormvejr.

Det skriver TV2 Bornholm.

Afgangen var ellers en dobbelttur, der var arrangeret ekstraordinært, fordi man i forvejen lider under mange aflysninger. Men nu har Bornholmslinjen indset, at det ikke kan lade sig gøre.

Derfor sejles der kun én dobbelttur onsdag. Det sker klokken 6.30 fra Rønne og retur klokken 8.30 fra Ystad.

- Vi havde regnet med, at vi kunne nå at sejle de to første dobbeltture onsdag morgen med Express 1, men vi må bare indse, at prognoserne ændrer sig hele tiden, og lige nu ser det sådan ud, at vi simpelthen ikke forventer at kunne gennemføre den anden dobbelttur, således at Express 1 når den tidlige morgentur i morgen, og så bliver den nødt til at blive i havnen derefter, siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef hos Molslinjen til TV2 Bornholm.