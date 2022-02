Færgekaos: 14 afgange aflyst

Alle Molslinjens afgange frem til klokken 16.15 mandag eftermiddag er foreløbig aflyst, efter en færgerampe har sat sig fast.

Det oplyser Molslinjen.

- Den afgang med Express 4 (færgens navn, red.), der skulle være klokken 8.20 fra Sjællands Odde, der satte den øvre rampe sig fast, da skibet skulle lastes. Vi har simpelthen ikke kunne få løsnet rampen siden, og derfor holder den fast i Express 4 og blokerer færgelejet, siger Jesper Maack, kommunikationschef ved Molslinjen.

På grund af kraftig vind har Molslinjen samtidig ikke haft mulighed for at løse problemet, hvorfor man altså har aflyst i alt 14 afgange fra Aarhus og Sjællands Odde frem til i eftermiddag.

- Normalt ville vi kunne lægge til ved et andet leje, men det blæser det simpelthen for kraftigt til. Og den kran, vi kan bruge til at få rampen fri med, den kan heller ikke bruges, når det blæser så kraftigt.

- Derfor er vi nødt til at vente på, at vinden løjer af. Og det regner vi altså med vil ske, så afgangen fra Aarhus 16.20 kan sejle som planlagt, siger kommunikationschefen.

Opdateres.