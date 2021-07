Færgenedbrud: - Skideirriterende

Lørdag brød Sejerøfærgen sammen. Om bord på færgen sad Kenneth Heigren, som var på vej til øen for at holde tre ugers sommerferie i sit nyindkøbte feriehus

Søndag har der været stort kaos ved færgen, som sejler til og fra Sejerø Havn og Havnsø Havn på Sjælland.

Det skyldes, at færgen lørdag brød sammen, og at den midlertidige færge har meget lav kapacitet.

Lørdag, da færgen brød sammen, var 67-årige Kenneth Heigren fra Værløse om bord på færgen med sin kone og datter.

- Et kvarter efter, at den var taget afsted fra Havnsø, lød det over højtaleren, at man var nødt til at vende om, fordi der var sket et uheld. Skibsføreren kom ned og adresserede alle, der sad, og fortalte, at der var en motorfejl, og at den derfor var nødt til at vende om og sejle tilbage til Havnsø, fortæller Kenneth Heigren og tilføjer:

- Det var skideirriterende, og folk blev frustrerede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den sædvanlige Sejerøfærge er brudt sammen, og den indsatte vikar har væsentligt lavere kapacitet. Arkivfoto: Morten Langkilde

Måtte sejle tilbage

1. juli overtog Kenneth og familien et hus på Sejerø, og planen var, at familiens tre ugers sommerferie skulle bruges på øen. Men netop, som de havde forladt Havnsø Havn, sejlede de tilbage til selv samme havn.

- Fordi færgen ligger modsat til i hver havn, så var vi nødt til at bakke ud, fortæller Kenneth.

Det var ikke lige til at bakke ud for Kenneth Heigren og familien, som havde en flyttetrailer bag på bilen.

- Jeg var nødt til at bede om hjælp, så det klarede skibsføreren, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Familien overtog huset på Sejerø 1. juli. Det er et helårs hus uden bopælspligt, og planen er, at det skal bruges som fritidshus. Privatfoto

Ferien startede fredag

Da familien igen var på land, fik de besked om, at de ville blive kontaktet af færgekontoret, når der var nye oplysninger om, hvornår de kunne starte deres sommerferie i det nyindkøbte hus.

- Vi blev ringet op af en flink dame fra færgekontoret, som sagde, at vi kunne få en tid i dag klokken 16.50, forklarer Kenneth.

Men familien kommer heller ikke afsted søndag.

- Det viste sig, at problemerne med færgen var større end som så, og i nat kom der en sms om, at færgen var indstillet til torsdag, fortæller han.

Det var, som Kenneth siger, 'træls', for familiens ferie startede fredag aften.

- Vi skulle bare være taget afsted fredag aften, så havde alt været godt. Men fordi vi ikke vil stresse, så ventede vi med at tage afsted til lørdag formiddag, og det skulle vi aldrig have gjort, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den sms, som familien modtog lørdag nat. Privatfoto

Ikke nogens skyld

Nu er Kenneth, familien og traileren med flyttelæsset tilbage i Værløse, hvor de bor.

- Vi havde hele flyttelæsset med i en lejet trailer, så jeg må op på Q8-tanken i morgen tidlig og prøve at forhandle mig til, at jeg kan beholde den her trailer, fordi jeg vil nødig tømme den igen, siger Kenneth Heigren.

Det er ikke muligt for familien at bestille plads på den midlertidige færge med både bil og trailer, så de håber, at de kan komme til Sejerø med flyttelæsset torsdag.

- Det skal nok ende godt, og det nytter ikke noget at skælde ud på nogen. Det er ikke nogens skyld, siger han, men tilføjer alligevel:

- Det er træls.