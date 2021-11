Færøerne indfører coronarestriktioner

Efter stigende coronasmitte indfører Færøerne nye restriktioner. Det skriver Det Færøske Nyhedsbureau ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq.

Det anbefales, at alle arrangementer med flere end 50 deltagere aflyses. Også skoler med stor smitte og barer bør lukkes, lyder anbefalingen.

Den kommer fra landsstyret, som er regeringen. Anbefalingen gælder til 12. november.

Ifølge den færøske lagmand, Bárdur Nielsen, skal de nye restriktioner hjælpe med at få smitten i landet under kontrol.

- Nuværende restriktioner rækker ikke. Derfor må vi sætte ind og få styr på smittesituationen nu, siger han ifølge Det Færøske Nyhedsbureau.

Der indføres også brug af coronapas ved indrejse til landet fra 15. november. Der skal altså kunne fremvises bevis på vaccination eller en negativ test.

Det vides ikke, om det gælder for danskere. Udenrigsministeriet har ikke en rejsevejledning for Færøerne, da de er en del af Kongeriget Danmark. Ritzau prøver at få det opklaret.

Det var også anbefalingen fra landets epidemikommission, at passet skulle bruges bred i samfundet. Det anbefalingen følges dog ikke lige nu.

2. november blev der registreret 76 nye smittetilfælde i Færøerne. I øjeblikket er der 729 aktive smittetilfælde i landet.

Det skal ses i sammenhæng med, at der under hele epidemien er registreret 2288 tilfælde i landet ifølge tal fra Landslægen på Færøerne.

Knap 75 procent af befolkningen har fået et vaccinestik. Det gælder cirka 40.000 ifølge tallene. Der bor altså omkring 53.500 personer i landet.

Smitteudbruddet begyndte ifølge Det Færøske Nyhedsbureau 23. oktober. I dagene efter var særligt børn og unge, der var ramt.

Der blev efterfølgende lukket skoler i hårdt ramte områder. Samtidig blev der opfordret til, at fritidsaktiviteter blev begrænset steder med meget smitte.

Det har medført kritik fra den politiske opposition i landet, at regeringen i dens optik har tøvet med at gribe ind over for smitten.