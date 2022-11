Færøerne indgår aftale med Rusland

Næsten samtlige partier på Færøerne står bag ny fiskeriaftale med Rusland, på trods af krads kritik fra Danmark og EU-landene.

Det skriver Jyllands-Posten.

Aftalen har mødt kritik fra både EU og Danmark, som følge af færingernes vilje til samarbejde med det sanktionsramte Rusland.

'Det helt rigtige'

- Det er det helt rigtige for Færøerne at forlænge den eksisterende fiskeriaftale med Rusland, hvor vi bytter fiskekvoter med russerne. På Færøerne tager vi totalt afstand fra enhver form for krig – også fra krigen i Ukraine. Men denne aftale handler for os om meget andet end fiskeri, siger Árni Skaale, der repræsenterer konservative Fólkaflokkurin.

Aftalen er en fortsættelse af en eksisterende aftale fra 1977, som giver færøske fiskere ret til at fiske i Barentshavet, mens russiske fiskere til gengæld kan fange blåhvilling, sild og makrel i de færøske have.

Aftalen danner basis for omkring fem procent af Færøernes bnp, og har dermed stor betydning for færøsk økonomi og arbejdspladser.

'Bekymrende signal'

- Det er et underligt og bekymrende signal at sende. Det virker som om, de slet ikke har blik for, hvad der sker i verden, eller også vælger de bare at tage et helt andet perspektiv. Putins strategi er at så splid og tvivl. Og færingerne spiller direkte ind i den strategi, udtaler Jens Ladefoged Mortensen, ekspert i udenrigspolitik, til Jyllands-Posten.

Også fra politisk hold har der været kritik af den mulige aftale, inden den faldt på plads fredag aften.

Karsten Hønge (SF) har også kaldt aftalen et 'dårligt signal', mens de konservatives Rasmus Jarlov til DR har udtalt, at han ikke håbede at Færøerne ville indgå aftaler af den karakter med russerne.