Færre chauffører bruger telefonen, når de kører

Men det er stadig alt for mange, der kigger på og beskæftiger sig med deres mobil, når de er på arbejde bag rattet, konkluderer Rådet for Sikker Trafik i ny undersøgelse

Når erhvervschauffører i store, tunge lastbiler, varevogne eller personbiler kører på vejene, har de - stadig - skræmmende ofte fokus på deres telefon frem for trafikken.

Det viser en ny undersøgelse, der offentliggøres på den årlige Sikker Trafik Erhverv-konference, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension afholder i dag. I forbindelse med konferencen er 1.051 erhvervschauffører i en interviewundersøgelse blevet spurgt, hvad de laver bag rattet.

Hver sjette erhvervschauffør, hvilket er lig med 17 procent af de adspurgte, svarer, at han eller hun ofte eller engang imellem ser på sin telefon og læser sms, mail eller indhold på internettet, mens de kører i trafikken.

Sidste år var det tal noget højere, da 26 procent af erhvervschaufførerne svarede, at de kigger på mobilen bag rattet. Selv om der således er tale om et fald på 11 procent, så er det stadig alt for mange, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

I den nye undersøgelse siger fire procent af erhvervschaufførerne desuden, at de inden for det seneste år er kørt galt i arbejdstiden, og hver femte svarer, at de har været lige ved at køre galt.

Køretøjet er chaufførens kontor

- Uopmærksomhed er hvert år skyld i voldsomme trafikulykker, og derfor er det vigtigt, at flere holder fokus på trafikken og ikke alt muligt andet bag rattet. Der kan ske store skader, hvis en erhvervschauffør i en fuldt læsset varevogn eller en lastbil overser en bilkø eller cyklister i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen blandt erhvervschaufførerne har Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension også spurgt erhvervschaufførerne, hvorfor de foretager sig uopmærksomme handlinger bag rattet.

Knap hver femte svarer, at det er fordi, de ikke kan lade være, mens 22 procent begrunder det med, at køretøjet er deres kontor. 15 procent siger, at de tror, at arbejdspladsen forventer, at de er tilgængelige på telefonen, og seks procent begrunder det med, at det er fordi, de keder sig.

- Det er fantastisk egoistisk og enormt farligt, hvis chaufføren kigger andre steder hen end på vejen, når man kører rundt med flere ton metal for enden af speederen. Ja, faktisk viser forskning og undersøgelser, at risikoen for ulykker øges, når man som fører koncentrerer sig om andre ting end kørselsrelaterede opgaver, siger transport, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i pressemeddelelsen.