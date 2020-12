Færre dør i anden bølge: Jeg er glad for, det var nu, jeg fik corona

Selvom det i øjeblikket ser sort ud med corona, kan det måske lysne lidt at vide, at behandlingen mod corona har vist god effekt - færre dør i anden bølge

I går aftes gik statsministeren igen (igen) på landsdækkende tv og måtte bringe den svære nyhed:

Danmark er på vej tilbage i nedlukning ligesom vi så det i foråret.

Med en ny rekord af positive testede og en regulær nedlukning om hjørnet, er det mange danskere, der går rundt med en uro i maven og en naturlig frygt for at blive smittet.

Netop den frygt blev til virkelighed for Venstres folketingspolitiker og tidligere minister Lars Christian Lilleholt. Han har netop været igennem et hårdt og længerevarende forløb med coronavirus, hvor han hele tre gang har været indlagt.

Den tidligere minister føler sig trods det taknemmelig.

Taknemmelig for at være 'kommet med i anden omgang'.

Behandling med binyrebarkhormon og Remdevisir

I starten af november blev den 55-årige politiker syg og blev så dårlig, at han frygtede en blopprop. Hurtigt kom han til Odense Universitetshospital, hvor de kunne konstatere, at det var covid-19, der havde ramt den erfarne politiker.

- Jeg bliver forskrækket, fordi jeg kan mærke, at jeg ikke bare lige er ramt lidt af det. Der er rigtig mange mennesker, der kommer let forbi coronaen, og jeg må bare sige, at sådan har det ikke været for mit vedkommende, fortæller folketingspolitikeren.

Hurtigt kom Lilleholt i behandling med både binyrebarkhormon og Remdevisir - en kombination han er sikker på, har gjort en stor forskel.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at for mit vedkommende har behandlingen med binyrebarkhormon og Remdevisir været meget hjælpsom.

Tilbage i foråret var netop denne behandling ikke mulig, og det er eksperternes svar på, at flere døde af corona dengang.

Det er noget, som Lilleholt kan tilslutte sig uden lægefaglig viden, men kun egen erfaring.

- Jeg var ikke i nærheden af at komme i respirator, men jeg har alligevel været indlagt sammenlagt 15 dage og gennem et hårdt forløb. Jeg er taknemmelig for, at jeg blev syg nu, hvor lægerne har den viden om corona, som de har.

Lars Christian Lilleholt (V) under en af sine tre indlæggelser under sygdomsforløbet med corona. Foto: Privat

Måtte ind igen

Netop i dag, hvor Ekstra Bladet fanger Lilleholt tilbage på arbejdet, har han det godt efter omstændighederne.

Hverdagen er dog ikke den samme som før.

- Jeg måtte ind på Bispebjerg her for nogle dage siden. Jeg havde simpelthen sådan en trykken for brystet og blev rigtig forskrækket.

Undersøgelsen på hospitalet viste, at Lilleholts hjerte heldigvis fungerede som det skulle, men havde været overbelastet under sygdomsforløbet.

- Det er dog desværre en af de eftervirkninger, jeg oplever, siger politikeren, der udover trykken i brystet også oplever en frygtelig træthed.

- Hver dag bliver jeg nødt til at hvile mig et par timer. Politik og sofa kæmper lidt om døgnets timer for tiden, siger han.

Hvor længe Lilleholt skal døje med eftervirkningerne, er der dog desværre ingen klare svar på, men i forhold til behandling er der et større klinisk studie, som viser, at Remdevisir, som Lilleholt fik, kan nedsætte indlæggelsestiden fra 15 til 11 dage.

Eksperter: Behandlingen virker

Udover at vaccinen er på trapperne, er der et lyspunkt, som også er vigtig at holde fast i - behandlingen mod corona har vist god effekt, siger ekspterne.

Færre dør af corona

Selv om tallet er rekordhøjt, skal man sammenlignet med foråret tage højde for, at der i dag testes langt mere omfattende, og derfor bliver fundet mange flere tilfælde.

SSI har for nylig anslået, at antallet af smittetilfælde ville have været op mod 3000 dagligt, hvis man havde testet i samme omfang i april, hvor epidemien toppede.

Kigger man derimod på antallet af dødsfald, ser det helt anderledes ud. For eksempel på Aarhus universitetshospital døde 9,3 procent af alle indlagte med coronavirus i foråret, hvorimod i efteråret var det 4,1 procent af de indlagte, som døde.

Effektiv behandling

Forklaringen på det er ifølge professor og overlæge i infektionssygdomme på Hvidovre, Thomas Benfield, at lægerne i dag har bedre behandlinger, og at de har bedre styr på behandlingen, end i foråret.

I dag består behandlingen af to lægemidler, Remdesivir og Dexamethason. Alle får ligeledes blodfortyndende medicin og high-flow-iltbehandling.

- Vi kan ikke sige, hvad i behandlingen, der gør den enorme forskel på dødeligheden.

- Derfor kan vi lige nu kun sige, at det er den samlede behandlingspakke, der medfører den store effekt, siger Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital til Politiken.

Det store fald er kommet bag på Thomas Benfield, og som står bag en analyse foretaget af .

- Vi havde alle en formodning om, at færre dør af sygdommen nu end i foråret.

- Men at dødeligheden skulle vise at sige være reduceret så meget, som den er, det kom virkelig bag på os, siger han til Politiken.