Færre end 300 indlagt med coronasmitte

Færre end 300 coronasmittede er nu indlagt på hospitalet, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det er første gang siden 5. december, at der er færre end 300 personer indlagt med covid-19 i Danmark.

Aktuelt er 298 smittede indlagt, hvilket er 17 færre end i mandagens opgørelse. Antallet af indlagte var på sit højeste for knap halvanden måned siden - 4. januar - hvor 964 var indlagt.

Efter en travl januar med mange indlagte er der nu ro på, lyder det fra Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital.

- Lige nu sænker vi skuldrene. Vi har meget få coronapatienter og mulighed for at koncentrere os om noget andet og trække vejret, inden der eventuelt måtte komme en tredje bølge, siger han.

Tirsdag er 63 personer indlagt på intensivafdeling, og af dem er 42 i respirator. Antallet af indlagte på intensiv er faldet med fem personer siden mandag, mens det samme antal er i respirator.

Yderligere 384 personer er bekræftet smittet med covid-19, viser opgørelsen. Det svarer til 0,40 procent af de 95.939 prøver, der er kommet svar på. Det tal kendes også som positivprocenten.

I antallet af nye bekræftede smittede indgår ikke de mennesker, som er blevet testet positive med en såkaldt lyntest. Her blev der mandag fundet 61 smittede i knap 18.000 test, viser SSI's opgørelse af tal fra de tre udbydere.

Christian Wamberg mener, at der nu er skabt så meget luft på sygehusene, at der er rum til at lempe yderligere på restriktionerne.

- Vi står et godt sted, hvor vi har nogenlunde kontrol over epidemien og mulighed for at begynde at genåbne samfundet, siger han.

Kontakttallet, der siger noget om, om smitten er stigende eller faldende, er faldet til 0,9, efter at det i sidste uge blev beregnet til 1,0. Det betyder, at ti smittede i snit giver smitten videre til ni andre.

Epidemien ser derfor ud til at være aftagende. En mere smitsom virusvariant - B117 - ventes dog snart at blive dominerende i Danmark. For den er kontakttallet beregnet til 1,25, hvilket betyder, at den er i vækst.

Christian Wamberg ser dog ikke det stigende kontakttal for B117 som en barriere for en begyndende genåbning af samfundet.

- Andelen af positive prøver med B117 stiger som forventeligt. Men så længe vi kan holde antallet af positive prøver på et lavt niveau, ser jeg det ikke som et større problem.

- Med det testsystem, vi har, kan vi løbende holde øje med, hvordan det går, og så må vi lukke ned igen de steder, hvor smitten pludselig stiger, lyder det fra overlægen.