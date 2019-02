Færre passagerer og lavere indtjening: Direktøren stiger i løn

DSB har mistet 1,1 million passagerer fra 2017 til 2018, og samtidig er resultatet af DSB's drift halveret. Til gengæld har topchef Flemming Jensen sikret sig en lønfremgang på 333.000 kroner.

Således er han gået fra en årsløn i 2017 på 6,1 millioner kroner til 6,4 millioner kroner i 2018. Med i lønnen er retten til at undgå DSB. Således må topchefen købe en firmabil til 750.000 kroner.

Flemming Jensen har ret til resultatløn, som det formuleres i årsrapporten:

'Udbetaling på op til 25 procent af det faste vederlag. Ved fuld målopfyldelse udbetales 50 procent af rammen for resultatlønnen, mens udbetalinger herudover kræver ekstraordinære resultater.'

Fastholdelsesbonus

Af de 6,4 millioner kroner er 813.000 resultatløn.

Det fremgår af DSB's årsrapport, der netop er blevet offentliggjort.

Samtidig afslører årsrapporten, at Jürgen Müller, direktør for Strategi & Togmateriel, har en fastholdelsesbonus. Den betyder, at han får en årsløn i bonus, hvis 'er i uopsagt stilling 31. december 2020.' I 2018 havde han en årsløn på 3,5 millioner kroner.

Også bestyrelsen har fundet plads til en lønstigning. Anført af formand Peter Schütze, der er gået 21.000 op i honorar og lander på 689.000 kroner, har bestyrelsen samlet fået udbetalt tre millioner i vederlag, hvilket er 191.000 mere end året før.

Fald i indtjening

Fraregnes engangsposter har DSB mere end halveret resultatet, der er gået fra 548 millioner kroner til 247 millioner kroner.

Til gengæld er topchefen optimist, fremgår det af citater udsendt med årsregnskabet:

'Det er et DSB i god økonomisk form, der er parat til at tage kampen op med busser og biler om markedsandele. Vi skal derigennem yde vores bidrag til mindre trængsel og en mere klimavenlig transport,' siger han i forbindelse med årsrapporten.

Samtidig har DSB offentliggjort, at der nu lanceres et nyt produkt, der skal gøre DSB mere konkurredygtig.