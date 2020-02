Færre penge på kontoen: Sådan ændres dit ferietillæg

1086 kroner mindre på kontoen.

Det er den virkelighed, der møder den gennemsnitlige danske lønmodtager, når ferietillægget udbetales til maj.

Nærmere bestemt får man en tredjedel mindre end sædvanligt.

I stedet for tillæg for et helt år udbetales kun penge for de første otte måneder af 2019. Det skyldes en ny ferielov, som indefryser ferietillægget i en overgangsperiode.

Får du ferietillæg eller feriepenge? Du er månedslønnet:

Hvis du er månedslønnet, får du 'ferie med løn'. Hertil optjener du det omtalte ferietillæg. Det udgør én procent af din løn. Du er timelønnet:

Hvis du er timelønnet, har du ikke 'ferie med løn'. I stedet optjener du feriegodtgørelse eller 'feriepenge'. Du skal have 12,5 procent af din samlede lønindkomst. Kilde: FOA og Borger.dk

Ifølge borger.dk er overgangsperioden nødvendig, da man ellers ville have ret til 10 ugers ferie det første år, hvilket ville have for store konsekvenser for arbejdsgiverens og samfundets økonomi.

- Først har arbejdsgiverne haft en indsigelse imod at udbetale pengene. Lønmodtagerne taber ikke noget på det. Vi får stadigvæk de fem ugers betalt ferie hvert år, siger Ettie Trier Petersen, der er chefjurist hos FOA.

Hun henviser til konsekvenserne ved en udbetaling.

- Hvis det skulle udbetales, ville vi tilføje 90 milliarder kroner til samfundet. Det ville skabe nogle problemer for Finansministeriet. Så det er for at styre, hvor mange penge, der kommer ud i omløb, at Folketinget besluttede at indefryse feriemidlerne, siger chefjuristen.

Pengene bliver i stedet låst i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler og bliver først udbetalt, når man forlader arbejdsmarkedet.

Ny ferielov

1. september træder en ny ferielov i kraft. Den skal gøre det nemmere for danskerne at bestemme over deres ferie.

Den tillader, at du kan holde ferie måneden efter optjent ferie, og at du som ny på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie i starten af din ansættelse.

- Som reglerne er nu, har du et optjeningsår, som følger kalenderåret, og så kan du holde ferie for det, du har optjent året efter fra 1. maj til 30. april. Fra 1. september går vi over til samtidighedsferie. Ferieåret ændrer sig, så det ikke længere starter 1. maj, men 1. september, siger Ettie Petersen.

Optjent ferie, man ikke når at holde inden 1. september, bliver overført til den nye ordning.

Ny ferielov: Samtidigheds-princippet Fra 1. september kan du nu afholde ferie, i samme periode som du optjener ferie. Tidligere har det været forskudt, sådan at ferie optjent i ét år først kunne bruges i det næste. Arbejder du i september måned optjener du omkring feriedage, som du allerede kan bruge fra oktober.

- Den største udfordring bliver, at man i september måned skal kunne overskue, hvordan ferien skal lægges frem til 31. august det næste år. Tre ud af de fem ugers ferie skal nemlig gå til hovedferien, som skal lægges mellem 1. maj og 30. september, siger Ettie Petersen.

Chefjuristen har forståelse for, at det kan være svært at forholde sig til det nye system.

- I starten kunne jeg slet ikke forstå det. Men jeg tror, at det bliver til at forstå, når man først er i systemet, siger hun.