Færre udrykninger og mere sprit i beredskabet

Martin Langemose er en af dem, der holder Danmark i gang - han er beredskabsassistent hos Trekantbrand i Fredericia.

- Vi bruger rigtig meget tid på at spritte af og vaske hænder, siger Martin Langemose.

Brandbilen, dørhåndtag, knapper, borde og lyskontakter. Det hele får en tur med spritten, og det sker flere gange om dagen for at undgå smittespredning, fortæller han.

Opgaverne på brandstationen håndteres anderledes efter coronakrisen, og det kræver tilvænning og nye vaner hos Martin Langemose og hans kollegaer.

- Når man kommer ud, så hjælper man selvfølgelig hinanden og står skulder ved skulder. Der skal vi lige huske det her med at prøve at holde afstand og have mundbind på, når vi er i kontakt med andre borgere, siger Martin Langemose.

Færre opgaver

På brandstationen mærker man tydeligt, at de fleste danskere opholder sig hjemme. Antallet af opgaver er nemlig faldet i takt med færre mennesker på gaderne.

- Noget, vi normalt bruger vores dagligdag på, er at reetablere vores udstyr, hvis vi har været på udrykning, men man kan godt mærke en nedgang i udrykningerne, fortæller han.

- Selve opgavemængden i hverdagen er også faldet, men så kan vi løse nogle af de andre hængepartier, vi har, siger beredskabsassistenten.

Martin Langemose indrømmer, at det kan være svært at huske de nye anbefalinger. De er dog gode til at italesætte, at de skal huske afstand og undgå fysisk kontakt. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Allerede ved udgangen af februar meldte direktøren hos Trekantbrand ud, at personalet ikke længere måtte give hånd af hensyn til smittespredning.

- Det var vi en del, der grinte lidt over og sagde 'rolig nu, vi er jo ikke syge', men det jo kom efterfølgende, fortæller Martin Langemose.

Normalt er brandstationen åben for offentligheden, hvor folk kan gå ind og kigge, og der er masser af liv. Det er lukket helt ned nu.

- Det er kun dem, der har vagt, der må være her, siger Martin Langemose.

På trods af færre opgaver og nye vaner, der skal læres på brandstationen, så er Martin Langemose klar til at rykke ud og er med til at holde Danmark i gang under coronakrisen.