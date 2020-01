Fætter og kusine venter barn - nu risikerer de fængsel

Michael Lee og Angela Peang glæder sig til at få barn sammen. De er oven i købet blevet gift for at cementere deres kærlighed, og Angela er blevet gravid.

Der er bare et problem: I hjemstaten Utah er det ulovligt for fætter og kusine at have sex. Og det er Michael og Angela.

Det skriver New York Post.

Fængselsdommen kan komme til at lyde på op til fem år, ligesom parret kan komme til at stå over for bøder til over 67.000 kroner.

Loven mod incest er vedtaget grundet frygten for såkaldte fødselsdefekter hos eventuelle børn.

En undersøgelse fra Columbia University viser, at risikoen for dette er mellem fire og syv procent for fætter og kusine, mens den er på tre til fire procent blandt ikke-relaterede par.

Artiklen fortsætter under billedet.

Privatfoto: Facebook/The Michael and Angie Foundation

Michael og Angela, der begge er 38, er dog fortrøstningsfulde ved barnets helbred, da undersøgelser har vist, at barnet ikke skulle have nogen skavanker.

- Vi fik foretaget en genetisk test og fandt ud af, at det var OK for os at blive forældre i den henseende, siger Angela til det amerikanske medie.

- Det var sådan en lettelse! Nu planlægger vi en vidunderlig fremtid sammen, tilføjer Angela.

Hun kommer også ind på, at parrets stærke kemi har hjulpet med undfangelsen.

- Vi er meget tiltrukkede af hinanden og det er gensidigt tilfredsstillende. Der er den erotiske side, venskabssiden, familiesiden og den spirituelle side.

Har før forsøgt

I maj sidste år oplevede parret den helt store tragedie, da Angela oplevede en spontan abort.

Det kunne parret fortælle på deres YouTube-kanal, Michaelandangie Lee.

Denne gang skulle den dog være god nok for parret, der har været lune på hinanden siden anden klasse. De fandt dog først sammen ti år senere.

Parret blev gift i Colorado, fordi de i hjemstaten Utah skulle være rundet 65, eller 55 hvis de kunne bevise, de var ufrugtbare, for at gøre det samme.

Derfor har Michael og Angela startet en underskriftsindsamling i håbet om at få loven omstødt.

Se også: Ungt pars frygtelige død: Druknede i elevator

Se også: Par vinder 17 millioner i Lotto: Fik endnu bedre nyhed