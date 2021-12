Fagbevægelsen blokerer for særskilt lønløft til sygeplejersker

Regeringen vil hjælpe hospitaler, som er presset af coronavirus og utilfredshed blandt sygeplejersker.

Men pengene bør ikke gå til et generelt lønløft til sygeplejerskerne.

Det mener Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det skriver Jyllands-Posten.

Hun foreslår i stedet, at det skal være til overarbejdstillæg, som kan udbetales til alle sygehusansatte, der arbejder ekstra, og altså ikke kun sygeplejersker og sosu-assistenter.

- Det er rigtig problematisk, hvad flere partier på Christiansborg har gang i – også partier, som kalder sig lønmodtagerpartier.

- Det vil være enormt kortsigtet og populistisk og kun føre til en voldsom splittelse blandt lønmodtagerne, hvis man tilgodeser én gruppe. Det er fuldstændigt vanvid, siger Lizette Risgaard til avisen.

Fagforeningslederen henviser til, at regeringen tirsdag har sagt, at en særlig corona-vinterpakke er blevet en del af forhandlingerne om finansloven for næste år.

Og at Enhedslisten har indkaldt statsminister Mette Frederiksen (S) til en hasteforespørgsel i Folketinget om, hvordan regeringen planlægger at løse de kapacitetsproblemer, der er i sundhedsvæsenet.

Flere partier har talt for at kaste flere penge i lønposerne, og ofte er det sygeplejerskerne, der er blevet fremhævet.

De har længe protesteret over deres løn- og arbejdsvilkår, og i sommer nedlagde de arbejdet, men et politisk flertal greb i august ind og afblæste strejken.

Regeringen vil ikke sige, hvor stor hjælpepakken til sundhedsvæsenet ser ud til at blive i kroner og øre.

- Men jeg kan bare sige, at vi anerkender, at der er et pres på det samlede sundhedsvæsen i øjeblikket. Derfor ser vi også et behov for at lave initiativer, sagde finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) tirsdag eftermiddag.

Ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation er det vigtigt, at pengene til et særligt tillæg for overarbejde ikke skal høre under reguleringsordningen.

Den skal sikre, at lønnen i det offentlige ikke løber fra udviklingen i det private. Hvis de offentlige lønninger stiger et år, fordi én faggruppe får mere, betyder det færre penge samlet set det næste år.