Fagbevægelsen i flæsket på Helle-Thorning Schmidt

Kender du noget til virksomheden, eller har du udført opgaver for James Butler? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Virksomheden James Butler, der er en formidlingsplatform, som skal hjælpe borgere med daglige gøremål, får hård medfart af fagforeningsleder Lizette Risgaard.

Hun har i Ekstra Bladet i skarpe vendinger kritiseret aflønningen og forretningsmodellen, der ligger som fundamentet for James Butler.

Direktør i James Butler, Thomas Eriksson, har skudt fagforeningslederens påstande ned med parolen, at alle virksomhedens butlere gør det frivilligt og suverænt selv bestemmer over de opgaver, som de påtager sig.

Helle Thorning-Schmidt: 'Så sejt'

Tilsyneladende deler tidligere statsminister fra Socialdemokratiet - der har rødder i fagbevægelsen - Helle Thorning-Schmidt ikke samme skepsis over udviklingen i arbejdsmarkedet, som lederen i fagbevægelsen.

Den tidligere regeringsleder har blåstemplet virksomheden på Medinas Instagram-profil, hvor sangfuglen reklamerer for James Butler. Medina ejer selv 25 procent af virksomheden.

Medinas Instagram er blevet omdrejningspunkt i en fejde mellem arbejderpartiets tidligere statsminister og fagbevægelsens leder. Foto: Finn Frandsen / POLFOTO

Den tidligere statsminister skriver til Medinas reklame på Instagram, at det er 'så sejt'.

Og det er ikke en udmelding, der får de røde faner til af blafre i fagbevægelsens hovedkontor ude i det gamle arbejderkvarter på Islands Brygge.

- Der er ikke noget sejt ved at understøtte et arbejdsmarked med småjobs, som man ikke kan leve af. Der tror jeg, man skal være lidt varsom som tidligere statsminister, siger Lizette Risgaard.

Ekspert: Kan ende i karambolage med konkurrenceloven Christian Højer Schjøler, der er lektor i ansættelsesret på SDU, peger på flere parametre, som der kan kigges på, hvis det skal vurderes, om James Butler er arbejdsgiver eller ej. - Hvis de ikke giver en målrettet uddannelse til serviceleverandørerne, ikke blander sig i prisen og generelt holder sig ude af vilkårene mellem køber og udbyder, så kan de sagtens nøjes med at kalde sig en formidlingsplatform. På kant med loven

- Hvis James Butler ikke vil ende i karambolage med konkurrenceloven, så skal de få fjernet deres bindende prisintervaller. - Konkurrencerådet har vurderet, at rengørings apps som HappyHelper og Hilfr ikke måtte have minimumspriser for deres Helpere og Hilfr’ere, da de af Rådet blev anset som selvstændige erhvervsdrivende. - Hvis man er arbejdstager/forbund, må man gerne indgå en overenskomst med en arbejdsgiver, der fastsætter minimumspriser for lønningerne, men hvis de ansatte reelt er selvstændige, kan man ikke. Der vil man ulovligt komme til at fastsætte priser, da det så får karakter af et priskartel i strid med konkurrenceloven. En branche i vækst

- Platforme som denne er ikke kun opstået ud fra, at virksomhederne kan se en forretning i det. Der er antageligvis også mange unge, der ser en fordel i at have et fleksibelt arbejde, hvor man selv kan bestemme, hvornår man melder sig til og fra. Forandring på vej

- Fra EU’s side er der optakt til at undtage platformsarbejdere fra konkurrenceloven, så det skal tillades selvstændige at have overenskomster.

Frivillig platform

James Butler er ifølge Thomas Eriksson helt frivillig. Derfor påtager virksomheden sig heller ikke et ansvar for budene, fordi det 'ikke er et ansættelsesforhold', men frivilligt påtaget opgaver.

Lizette Risgaaard synes, at Helle Thorning-Schmidt skal træde lidt varsomt, når det kommer til blåstempling af James Butler. Foto: Henning Hjorth

Og det er ifølge fagbossen Lizette Risgaard kritisk, at Helle Thorning-Schmidt tilsyneladende ser stort på, at James Butler ikke påtager sig et ansvar over for butlerne, fordi de 'ikke er arbejdsgivere'.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at man understøtter sådan en platform som James Butler her. Det her ikke er en måde at drive forretning i Danmark. Og det ved den tidligere statsminister godt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Ekstra Bladet har igennem hendes manager forsøgt at få en kommentar fra Medina, men herfra lyder det, at Medina er på barsel.