Fagbevægelsen skal tirsdag diskutere Risgaard-undersøgelse

Lizette Risgaard meldte søndag ud, at hun stopper som formand for FH og langede i samme ombæring ud efter dem, der fældede hende. Det virker som en ansvarsfraskrivelse, lyder det fra formanden for HK, Anja C. Jensen

Tirsdag morgen samles toppen af fagbevægelsen, når forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) skal mødes.

Mødet starter klokken 7.30. Det skriver TV 2.

Det sker, efter at Lizette Risgaard, der søndag forlod sin post som FH-formand, er blevet anklaget for upassende adfærd.

Ifølge TV 2 skal udvalget blandt andet diskutere, hvor meget det haster med advokatundersøgelsen af forløbet.

Bosserne i landets største forbund, som er en del af forretningsudvalget, satte fredag advokatundersøgelsen i gang.

Lizette Risgaards fratrædelsespakke er lige nu ukendt. Og fungerende FH-formand Morten Skov Christiansen havde ikke lyst til at svare på Ekstra Bladets spørgsmål

I alt sidder der 25 personer i udvalget, som blandt andre tæller formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen, HK-formand Anja C. Jensen samt FOA-formand Mona Striib.

Sidstnævnte bliver mødt af TV 2 på vej ind til mødet, hvor hun bliver spurgt ind til dagsordenen.

- Den proces og den snak, vi skal have i forretningsudvalget nu, den holder vi til forretningsudvalget, siger Mona Striib.

Hun understreger samtidig, at det er alt for tidligt at sige noget om udvælgelsen af en ny FH-formand.

62-årige Risgaard blev fældet af sager, hvor en række mænd stod frem i flere medier og anonymt fortalte om at have oplevet upassende adfærd fra den nu tidligere formands side.

Den grænseoverskridende adfærd havde stået på over en årrække, og den handlede for det meste om, at Lizette Risgaard havde svært ved at holde hænderne for sig selv.

De blev ifølge mændene ved flere lejligheder placeret på deres numse.

Lizette Risgaard endte med at meddele sin exit på Facebook søndag morgen.

- Kampen for et mere retfærdigt arbejdsmarked - særligt for dem, der ikke råber højest eller har adgang til mikrofonerne på tv - har altid været det vigtigste for mig. Altid!

- For mig har det også altid været afgørende, at fagbevægelsen og vores kamp står forrest. Men nu kan jeg konstatere, at de oplysninger, som bliver spredt fra flere sider, står i vejen for den kamp.

- Derfor har jeg besluttet at trække mig som formand for FH. Det har været én af de sværeste beslutninger i mit liv, skrev Lizette Risgaard.

På mødet tirsdag formiddag skal forretningsudvalget blandt andet drøfte rammerne for en advokatundersøgelse af krænkelsessagerne.

Elisa Rimpler, som er formand for pædagogernes fagforening, Bupl, siger tirsdag morgen, at hun håber, at forretningsudvalget på mødet kan blive enigt om et kommissorium for advokatundersøgelsen.

Sagen om Lizette Risgaard kom frem torsdag aften, og i første omgang fik hun lov til at blive siddende.

Men efter massivt pres fra blandt andre flere af FH's egne medlemsforbund gik Lizette Risgaard lørdag på orlov.

Søndag trak hun sig så helt som formand.