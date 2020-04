Fagbevægelsen stemmer ja til nye overenskomster for 600.000 danskere

Fagbevægelsen har torsdag stemt ja til nye overenskomster, der gælder for 600.000 på det private arbejdsmarked.

Det oplyser Fagbevægelsens Hovedorganisation på sin hjemmeside.

I alt stemte 79,8 procent ja i urafstemningen, hvor stemmeprocenten var på 57,6.

- Jeg er meget tilfreds med, at lønmodtagerne har stemt ja til de klare forbedringer, der er opnået i OK20, siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Afstemningsresultatet betyder, at de nye overenskomster for over 600.000 lønmodtagere, ansat i virksomheder på FH/DA området, kan træde i kraft og gælde for de kommende tre år.

Alle fagforbund stemmer sammen, og derfor kan overenskomsterne blive stemt igennem, selv om omkring en femtedel har stemt imod.

Usikkerhed om forhandlinger efter corona

Coronakrisen ramte efter indgåelsen af gennembrudsforligene, og der var usikkerhed om, hvorvidt forhandlingerne kunne fortsætte. Men forligsmanden valgte at fortsætte, og det bakkede FH op om.

- I overenskomsterne er der blandt andet aftalt pæne lønstigninger, mere ligestilling omkring forældreorloven, 3 procentpoint mere på fritvalgskontoen, hvor man kan vælge mellem løn, barsel, frihed og pension, og så får lærlinge og elever indbetalt pension fra de er 18 år, udtaler Lizette Risgaard.

Der er forskel på de enkelte overenskomster, alt efter hvilken brancher der er tale om.

Men de ansatte kan alle se frem til mere i lønningsposen. Samtidig er et af elementerne en forhøjelse fra fire til syv procent på de ansattes fritvalgskonto.

Kontoen kan bruges til højere pensionsindbetaling, køb af seniorfridage, børneomsorgsdage eller som penge mellem hænderne.