Fagboss indrømmer utroskab og dobbeltliv

Per Christensen, formand for 3F, har i årevis levet et dobbeltliv, hvor han har ført flere kvinder og deres børn bag lyset. Det indrømmer han nu efter B.T.s afsløring

Tillidsmanden over dem alle, formanden for 3F, indrømmer nu, at han har misbrugt den tillid, som hans nærmeste har vist ham gennem årene.

Per Christensen har levet et dobbeltliv proppet med løgne og utroskab, hvor flere kvinder og deres børn er blevet ført bag lyset.

Det indrømmer han selv, efter B.T. har fået tre af kvinderne til at stå frem.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Per Christensen, men 3Fs pressetjeneste melder, at formanden ikke har yderligere kommenterer, end dem, som han skrevet i to lange opslag på Facebook.

De kan læses nederst i artiklen.

Per Christensens dobbeltliv strækker sig over flere år, hvor han af to omgange havde faste forhold til forskellige kvinder på samme tid uden, at hans partnere kendte noget til de andre kvinder.

Per Christensen har en stor stemme i det politiske miljø i Danmark. Her snakker han med Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl på Christiansborg. Foto: Joachim Rode/Fagbladet 3F

Formandens dobbeltliv har været så omfattende, at det er svært at få et overblik over, men B.T. dokumenterer, at der i hvert fald har været fire kvinder involveret, hvor de to og to uvidende har været Per Christensens partner på samme tid.

Laila Kildesgaard fortæller til B.T., at hun var kæreste med Per Christensen fra 2008 til 2014, da hun opdagede, at 3F-profilen samtidig boede sammen med en anden kvinde. Den kvinde ønsker ikke at stå frem i B.T., men det gør begge de kvinder, der var en del af Per Christensens næste dobbeltliv.

Spin af løgne

Amalie Mathiassen var gift med Per Christensen fra 2016 til efteråret 2021, men 3F-formanden indledte også et forhold til Louise Mogensen i december 2019, der varede til september sidste år, hvor fagbossens løgne kom frem i lyset. Det sker, da Louise Mogensen konfronterer Per Christensen med, at hun hører fra flere, at han ses i sociale sammenhænge med Amalie Mathiassen, selv om fagbossen har bildt sin kæreste ind, at hans forhold til hustruen er forbi.

- Vi var jo begge helt uvidende om, at han var partner med den anden. Han havde dobbelt op på vennekreds, svigerfamilie og bonusbørn. Det var et meget gennemtænkt net af løgne, siger Amalie Mathiassen til B.T., mens Louise Mogensen siger:

- Han var jo en kæreste, som jeg faktisk var rigtig glad for, og som mine børn var glade for. Jeg føler mig i den grad krænket og løjet for.

I sine forsøg på at dække over sit dobbeltliv har Per Christensen blandt skabt et spin af løgne, hvor han har inddraget flere navngiven minister, opfundet en selvmordstruet ven og natlige 3F-forhandlinger, der aldrig har fundet sted.

Han har ifølge B.T. også benyttet en lejelejlighed til at mødes med Louise Mogensen i. Lejligheden er ejet af Chaufførernes Stiftelse, hvis formål er at udleje boliger til værdigt trængende chauffører. I bestyrelsen for den fond, der driver stiftelsen, er fire ud af fem fremtrædende medlemmer af 3F, men Per Christensen selv nægter at have misbrugt sin stilling i forsøget på køre sit dobbeltliv.