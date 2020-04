Fagfolk kritiserer at voksne med smittede i hjemmet må arbejde

Fagforeninger, kommuner og forskere kritiserer forskellige regler for børn og voksne med coronasmitte i hjemmet under den kommende genåbning.

Det skriver Politiken.

Onsdag møder de mindste børn igen i skoler og daginstitutioner. Og mandag aften slog sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fast, at børn fra familier, hvor der er coronavirus, skal blive hjemme.

Men det gælder ikke for de voksne ansatte i skoler og daginstitutioner. Lærere og pædagoger skal således fortsat som udgangspunkt møde på arbejde, selv om der er smitte i hjemmet.

Det vækker undren blandt fagforeninger, kommuner og forskere.

- Det bryder med forsigtighedsprincippet. Det er rigtig ærgerligt, og jeg ved, at det skaber utryghed blandt vores medlemmer, siger Elisa Rimpler, formand for pædagogernes fagforening, Bupl, til Politiken.

Problematikken gælder imidlertid ikke kun for skoler og daginstitutioner. Også ansatte på plejehjem skal gå på arbejde, hvis der er smittede i familien, selv om netop de ældre er de mest sårbare over for Covid-19.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, kalder regeringens strategi 'risikabel'.

- Den logiske konsekvens ville være, at det samme gælder for de ansatte på institutionerne og skolerne, men også i plejesektoren og sundhedssektoren. Så det vil vi opfordre regeringen til at melde ud meget snart, siger han.

- Det være svært at vide, hvornår man skal blive hjemme, fordi man allerede smitter, før man får symptomer. Så det er lidt risikabelt, at ansatte fra hjem med smitte sendes ned på plejehjemmet til de ældre, ind på sygehuset til patienterne, eller ind i daginstitutionerne og er sammen med børnene.

Sundhedsministeriet oplyste mandag, at voksne med coronasmitte i hjemmet skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det anbefales, at den smittede i familien i så høj grad som muligt isoleres fra de andre i husstanden.

Familien skal være særlig opmærksom på symptomer og bliver hjemme, hvis man får symptomer. Derudover skal man vaske hænder lige inden hjemmet forlades.