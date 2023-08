Fagforening i opråb: Krænkelser af au pairer fordoblet

'De bliver krænket, råbt ad, underbetalt og udnyttet groft af deres værtsfamilier'.

Sådan lyder de bekymrende ord fra formand for Kost og Service-sektoren i FOA, Pia Heidi Nielsen, som organiserer au pairer i Danmark.

Det sker på baggrund af en markant stigning i antallet af henvendelser til Au Pair Network, som er fordoblet fra 962 i 2020 til 2.293 henvendelser i 2023.

Det skriver fagforeningen FOA i en pressemeddelelse.

Stigningen sker samtidig med, at antallet af au pairer i Danmark har stået stille. Således var der i 2020 682 au pairer i Danmark, imens der i 2022 678.

'Udviklingen vidner tydeligt om, at det er nødvendigt at ændre au pair-ordningen markant, og at det haster,' understreger formand Pia Heidi Nielsen.

Flere hundrede sager om misbrug

Stigningen vækker bekymring i fagforeningen FOA, der over de seneste fem år har haft 238 sager om misbrug af au pair-ordningen.

Men formanden mener, at det tal kan være endnu større end først antaget.

'Jeg er bange for, at det kun er toppen af isbjerget. Mange au pairer tør ikke anmelde deres værtsfamilie, for det er familierne, som er i besiddelse af deres arbejds- og opholdstilladelse, siger Pia Heidi Nielsen.

Hun mener, at ordningen ikke tjener dens oprindelige formål, som ifølge formanden var kulturudveksling.

'En omfattende evaluering af au pair-ordningen slog i 2019 fast, at værtsfamiliernes motivation for at have au pair er at få hjælp til husligt arbejde og børnepasning, og at det for au pairerne først og fremmest handler om at tjene penge,” siger hun.

Derfor mener FOA, at lønvilkår og arbejdsforhold også bør være derefter.

'Ellers er det social dumping af udenlandske kvinder,' understreger hun.

FOA oplyser, at en au pair får 4.700 kroner i lommepenge og højst må arbejde 30 timer om ugen.

Afskaffet i Norge

Au pair-ordningen blev i marts afskaffet i Norge.

Men det er ikke en god løsning, mener formand Pia Heidi Nielsen.

'Vi ved, at arbejdet efterspørges, og at arbejdet vil blive udført. Uden en ordning er der ingen beskyttelse for au pairer. Det vil være et slaraffenland for dem, der vil udnytte sårbar arbejdskraft, siger hun og tilføjer, at man risikerer at se en stigning i sort arbejde.

Hun vil nu bede om et møde med udlændingeminister Kaare Dybvad Beck (S) for at drøfte mulighederne om at ændre ordningen i Danmark.