Fagforening: Tandklinikker kan udvikle sig til coronareder

Tandklinikker kan udvikle sig til deciderede 'coronabomber', når de fra mandag må åbne igen.

Det mener HK Privat, fagforening for privatansatte under HK Danmark.

Fagforeningen, der har cirka 110.000 medlemmer, har fået meldinger om manglende værnemidler, og at handsker, mundbind og dragter ikke skiftes mellem patienter.

Derfor ser foreningen med store bekymring på genåbningen.

Næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen, fortæller, at hendes mailindboks er fyldt med beskeder fra tandklinikassistenter.

Her berettes om helt uacceptable forhold på klinikkerne med massiv mangel på værnemidler og uhygiejniske metoder.

- De bruger udtrykket 'cowboyland'. Man tyr til alle mulige kopiprodukter. Eller værre endnu: Man bruger slet ikke noget som helst.

- Det er de samme handsker, de samme mundbind, og de samme dragter, der er ud over tøjet. Man genbruger det, siger Anja C. Jensen.

Myndighederne har præsenteret en række nye retningslinjer på tandklinikkerne.

De går blandt andet på fysisk afstand, luft imellem hver borger og konsultation af mange borgere på video- og lydopkald.

Derudover anbefales det at bruge eksempelvis ansigtsmaske eller visirer mellem borger og tandlæge.

Men der er ikke tale om deciderede krav. Der er tale om retningslinjer, og det er alt for løst, mener HK Privat.

- Det er ikke en stemning, vi pisker op. De er på oprørets rand, siger Anja C. Jensen.

HK Privat har nu valgt at sætte et nødberedskab op.

Her kan utrygge tandklinikassistenter kontakte organisationen, som på vegne af den ansatte vil gå til arbejdsgiveren.

Om nødvendigt vil man tage en eventuel sag videre til Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.

Hos Tandlægeforeningen tager Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne, skarpt afstand fra beskyldningerne.

Han spekulerer i, om HK Privat forsøger at presse klinikejerne under den igangværende konflikt om overenskomsten for klinikassistenter.

- Det er jo, hvis man har djævlens advokats briller på. Men jeg har meget svært ved at se, hvad formålet skulle være. Jeg har egentlig en forestilling om, at de er en medspiller og ikke en modspiller.

- Lige nu ser jeg dem som en modspiller, og det synes jeg, er rigtig ærgerligt, siger han.