Fagforeningskæmpe har indsnævret navnestrid til to kandidater

LO og FTF fusionerede tidligere på året, og siden har hovedorganisationerne arbejdet på at finde et nyt navn.

Det tegner nu til at blive HO eller FH, begge med undertitlen Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Det erfarer erhvervsmediet Finans efter et møde i forretningsudvalget tirsdag. Den endelige beslutning mellem de to varianter træffes på et møde i hovedbestyrelsen i slutningen af oktober.

Forretningsudvalget for den nye hovedorganisation har tirsdag holdt sit første møde med det nye navn på dagsordenen.

Det nye navn har været prøvet i blandt andet fokusgrupper for at finde det helt rigtige valg - om hvilket der altså ikke endnu er enighed ifølge erhvervsmediet.

LO er i dag hovedorganisation for 18 fagforeninger med i alt en million medlemmer blandt ufaglærte og faglærte med 3F, HK, FOA og Dansk Metal som nogle af de helt store forbund.

FTF er hovedorganisation for 70 store og små faglige organisationer med i alt knap 500.000 medlemmer med korte og mellemlange videregående uddannelser som eksempelvis sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente.

I april vedtog medlemsforbundene i henholdsvis LO og FTF at gå sammen i en fusion. Formålet er at stå stærkere som en samlet fagbevægelse i med- og modspillet med såvel arbejdsgiverne som skiftende regeringer.

Uden for fusion står kun Akademikerne, der har deres hovedorganisation, samt de såkaldte "gule" fagforeninger som eksempelvis Kristelig Fagforening.

LO-formand Lizette Risgaard bliver formand for den nye hovedorganisation, mens Bente Sorgenfrey bliver 1. næstformand.

Hovedsædet bliver LO's nuværende domicil på Islands Brygge i København.