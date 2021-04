'Fake news' spredes: Rygtet død efter pressemøde

Enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen besvimede under et pressemøde, og det har skabt falske rygter i udlandet om, at hun er død. Men det er hun ikke

Det så dramatisk ud, da Tanja Lund Erichsen besvimede under et pressemøde om, at brugen af AstraZeneca-vaccinen blev indstillet.

Men nu spredes der rygter om, at det skulle have været endnu mere dramatisk, end det egentlig var - nemlig at hun skulle være død, og at det skyldtes en vaccine, hun havde modtaget.

Rygterne er dog falske - Tanja Lund Erichsen er ikke død. Og hun har slet ikke modtaget en vaccine.

Onsdag skrev TjekDet, som hører under mediet Mandag Morgen, at den falske nyhed havde spredt sig i Grækenland, hvor netmedier spredte rygtet om, at Tanja Erichsen var død under pressemødet, og at det skyldtes, hun havde modtaget en vaccine.

Fredag morgen havde historien spredt sig så meget, at også det internationale nyhedsbureau AFP lavede et såkaldt fakta-tjek på historien. De nåede naturligvis også frem til, at der var tale om 'fake news'.

Ifølge AFP har en video af Tanja Erichsen, der besvimer under pressemødet, efterfølgende spredt sig på sociale medier flere steder i verden.

Har det fint

Tanja Erichsen lever dog i bedste velgående.

Det kan Ekstra Bladet bekræfte - vi har nemlig talt med hende fredag formiddag.

- Er du død?

- Nej, det er jeg ikke. Heldigvis da. Jeg har det sådan set godt efter omstændighederne, det var et hårdt slag mod hovedet, men jeg er godt på vej tilbage.

- Er du vaccineret?

- Nej, det er jeg ikke - jeg venter pænt i køen. Min aldersgruppe er jo slet ikke blevet tilbud vaccination, og vi har ikke nogen forfordeling her.

- Hvordan er det at læse den slags 'fake news'?

- Jamen jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at der ukritisk bliver delt sådan noget. Jeg er glad for, at der er nogen, der følger op på, om det er sandt.

- Rent personligt tager jeg det egentlig afslappet, jeg ved jo selv, hvordan det står til, og jeg ved jo godt, at på de sociale medier kan en lille fjer hurtigt blive til fem høns. Men det, der gør det ærgerligt, er også, at folk kobler det til, at vaccinen skulle være årsagen til, at jeg besvimede og måske endda var død, siger hun.

'Tænk, før du deler'

Det handler netop om, at man skal være kritisk over for de ting, man læser på nettet.

- Det er et super godt eksempel på, at vi skal tænke, før vi deler, på de sociale medier. Det er noget af det, som vi arbejder med herinde hver dag, og vi har også selv kørt kampagne på 'tænk, før du deler'. For os er det jo vigtigt, at al information om corona-vaccine foregår på et oplyst grundlag, siger Tanja Erichsen til Ekstra Bladet.

Hun håber på at kunne bremse den falske historie, før den spreder sig yderligere.

- Nu kører det her jo på sociale medier, men man skal heller ikke sidde et eller andet sted i Danmark og være i tvivl om, hvorvidt det er sandt eller ej. Det er meget uheldigt, og jeg synes, at vi alle har et ansvar for at tænke os om, før vi deler ting, siger hun.

Tanja Erichsen er desuden blevet kontaktet af et medie fra Grækenland, som ville undersøge sagen.

- Det var et faktatjek-medie fra Grækenland, og de kontaktede mig for at undersøge, om jeg var blevet vaccineret. Det handlede om det, og de kunne ikke se nogen solide medier rapportere, at jeg er blevet vaccineret. Så det er jo godt, at der er nogen, der reagerer og er kildekritiske, siger hun.

I et opslag på Twitter skrev hun allerede 19. april, at hun fik noget af et slag i hovedet under faldet, men at hun var i god bedring.