FAKTA: Der er mindst 6000 fodgængersignaler i København

Flere byrådspolitikere fra København og Aarhus har meldt ud, at de er positive over for idéen om kønsneutrale trafiklys. Det gælder både fra Alternativet og De Radikale i København og Enhedslisten i Aarhus.

Trafiklysene skal respektere andre kønsidentiteter, og det behøver ikke være figurer af mænd eller kvinder, lyder det.

Her kan du læse kort om trafiklys i København:

* I Københavns Kommune er der registreret omkring 400 signalregulerede kryds i trafikken.

* Det skønnes, at der i alt er omkring 15.000 såkaldte signalhoveder, der indikerer, hvordan mennesker skal færdes i trafikken.

* Op imod halvdelen af de 15.000 signalhoveder - anslået 6000 til 7000 stykker - er fodgængersignaler.

* I 2000 og 2001 blev der sat et mindre antal røde signaler med kjoler på op i København.

* Signalerne med kjolerne blev opsat af sikkerhedsmæssige grunde i omkring 15 fodgængerfelter, hvor der var stor forskel på skiftetiden på hver side af feltet.

* De røde signaler med kjoler var i praksis en linse med en traditionelt gående fodgænger, hvor der var udskåret en trekant foran personen.

* Som det er nu bliver der i stedet sat to røde fodgængere de steder, hvor der kan være forskel i skiftetiden på et fodgængerfelt, der er delt i to.

Kilder: Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune