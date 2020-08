- Fakta skal ud, men tonen er helt forkert

Solen står højt på himlen. Sommervarmen sniger sig ind bag de mange mundbind i Gellerupparken.

Der er blevet opstillet et midlertidigt testcenter i røde containere, hvor man uanmeldt kan blive testet for corona.

Testcenteret har været her det sidste stykke tid, så køen er ikke så lang, men flere siger, at de bliver testet regelmæssigt i øjeblikket.

Der er blevet talt meget om etniske minoriteter, siden Statens Serum Institut i begyndelsen af August offentliggjorde tal, der viste, at 70 procent af de nysmittede med corona var af anden etnisk herkomst end dansk. I dag vil Ekstra Bladet tale med dem.

Mona Fahd mener, at budskaberne i medierne og i kommentarspor på Facebook sætter sig dybt i folk. Foto: Ernst van Norde

Fakta skal frem

Mona Fahd kom til Danmark i 1991. Hun siger, hun oprindeligt er palæstinenser fra Libanon.

Nu bor hun i Gellerupparken og har gjort det de sidste to år. Hun arbejder i en boligsocial helhedsplan og er aktiv i området som frivillig.

Derfor snakker hun meget med borgerne i området, som hun beskriver, har mærket tonen om etnicitet og smitte.

- Det gør mig så ked af det. Den måde fakta blev formidlet på om somaliere, det var virkelig uheldigt. De blev stemplet. Børn blev kaldt corona-somali. Mødrene blev så kede af det.

Mona Fahd er ikke i tvivl om, at informationer om, hvor smitten breder sig, skal frem.

- Jeg er ikke utilfreds med Mette Frederiksens udmelding. Hun formidler fakta, og det skal selvfølgelig frem. Det er fakta, at smitten er steget i området, men det er måden man snakker om det på, der er forkert.

- Man skal kommunikere på en ordentlig og respektabel måde. Der er fakta, ja. Vi er ramt, ja. Men det er ikke ensbetydende med, at man skal hænge befolkningsgrupper ud. Jeg synes, at det er primitiv formidling. Helt ærligt. Jeg kan mærke, hvor meget folk bliver skadet af det rent psykisk, siger Mona Fahd.

Camilla Fabricius (S) var ved testcenteret for at snakke med beboerne i området. Tonen har været hård, mener hun. Foto: Ernst van Norde

Socialordfører for Socialdemokratiet Camilla Fabricius var også ved testcenteret. Hun var ude for at tjekke op på tiltaget og for selv at blive testet for corona.

Hun mener også, at tonen om etnicitet har været for hård.

- Jeg synes, at det er bekymrende, når børn skal komme i skole og opleve, at de ikke har nogen at lege med eller bliver sendt hjem. Det synes jeg, er uacceptabelt. Jeg synes også, at det er uacceptabelt, hvis man ikke overholder retningslinjerne.

Flere beboere i Gellerupparken, som Ekstra Bladet talte med, sagde, at de blev testet regelmæssigt i øjeblikket. Foto: Ernst van Norde

Beboerne Ekstra Bladet talte med i området svarede generelt, at de følte, at de havde de nødvendige informationer for at følge retningslinjerne.

Mona Fahd mener også generelt, at folk er oplyst men peger på, at der ligger en udfordring i at kommunikere ud til de beboere, der ikke taler dansk. En udfordring hun sammen med andre frivillige har forsøgt at løse gennem uformelle kanaler.

- Der er meget uformel kommunikation i WhatsApp-grupper og på Facebook. Det foregår på folks eget sprog.

- Jeg har sammen med en anden kvinde fra området oprettet en gruppe med en læge, som svarer, når han har pause og om aftenen, hvis folk har spørgsmål. Folk kan spørge, hvis de eller deres familier er smittede, eller hvis de er i karantæne.

Der bliver lagt op til et større fokus på etniske minoriteter i kommunerne. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at 'myndighederne nu skruer op for indsatsen målrettet disse grupper'.

En indsats Mona Fahd mener, skal have fokus på de frivillige i områder som Gellerupparken.

- Jeg synes, at man skal støtte og sætte mere fokus på de frivillige i området. Det er dem, der er nøglen til at formidle informationer ud til folk i de her områder, siger hun.