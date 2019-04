Fakta varsler offensiv: Discount-krig på vej

Efter fem år med over hundrede butikslukninger vil Fakta nu gå i offensiven og åbne adskillige nye butikker

De 357 Fakta-butikker skal blive til mindst 400 i løbet af tre til fem år.

Det sker efter fem år med et trecifret antal butikslukninger og et samlet underskud efter skat på 327 millioner kroner.

– Da jeg kom til Fakta i 2014 som driftsdirektør, røg jeg i maskinrummet med en oliekande for at få struktur og basis på plads. Det er vi færdige med, og nu er det tid til igen at udvide og tage markedsandele, siger kædedirektør John Hornbech Christensen til Dansk Handelsblad.

Han tilføjer, at ekspansions-planerne blandt andet omfatter København og Aarhus. De første butiksåbninger vil være i Agerbæk ved Varde 9. maj og en i Gelsted på Fyn 13. juni.

Derudover er Fakta i gang med at modernisere og udvide en række butikker.

Der er ikke afsat et bestemt beløb til butiksåbninger, men ifølge kædedirektøren er pengene der, når de rette placeringer er på plads.

Fakta har tidligere rundet 400 butikker, og i 2013 sagde daværende kædedirektør Niels Karstensen, at kæden ville runde 500 butikker i 2015. Kæden toppede dog i 2015 med 450 butikker.

Discount-krig

Siden december har landets discountkæder stået i kø for at varsle nye butiksåbninger. Netto og Lidl vil øge antallet med omkring 100 hver, Rema 1000 vil åbne 15-25 nye butikker om året, og Aldi planlægger 60 nye butikker.

Discountkædernes mange offensive meldinger i medierne de seneste måneder vidner om, at discount-krigen nu koger på sit højeste niveau i flere år, mener Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Ud over potentielt faldende priser på de dagligvarer, kæderne vælger at konkurrere på, vil de mange nye discountbutikker få konsekvenser for specialbutikker og klassiske supermarkeder.

- Selvfølgelig er discountkæderne i krig om kunderne, men totalt set er det her en krig om markedsandele, som man altså også vil tage fra andre dele af detailhandelen, siger Bruno Christensen til BT.

Dermed er opturen for discountkæderne i Danmark endnu en gang forstærket, selvom det kun er få år siden, at discount-sektoren så ud til at være i alvorlig krise.