Falck har udledt giftstoffer i 11 år

I 11 år har Falck spredt giftige fluorstoffer fra vand til brandslukning i Esbjerg Kommune.

I en mail mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark kalder regionen udledning for 'ulovlig'.

Esbjerg Kommune opdagede ved et tilfælde, at brandskolen fra 2007-2018 har udledt slukningsvand fra brandøvelser uden tilladelser. I vandet er der målt markant forhøjede niveauer af PFOS samt flere andre fluorstoffer, der har den samlede betegnelse PFAS.

Det viser en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået.

Kræftfremkaldende

Falck har ejet og drevet brandskolen siden 2002, og her har de igennem årene afholdt et hav af brandøvelser, hvor de har brugt litervis af af brandslukningsskum med PFOS i.

Ifølge Miljøstyrelsen er PFOS både kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og påvirker kolesteroltallet.

PFOS var også årsagen til, at 118 borgere i Korsør var blevet forgiftet, efter de havde spist kød fra kvæg, der havde græsset på en eng ved siden af den lokale brandskole. Her havde det giftige stof spredt sig via regnvand og regnløb.

Og nu er det så også i Esbjerg, at det giftige fluorstof er frit ude i naturen.

- Det er helt vildt meget

Lektor i miljøkemi på Københavns Universitet Bjarne Strobel reagerer også voldsomt, da han hører, at regionen vurderer, at Falck har sprøjtet seks kilo PFAS ud i naturen.

- Det er helt vildt meget. Der skal jo ingenting til at de her stof til at forårsage en mulig miljøkatastofe, siger han til Jyllands-Posten.

Han forventer, at der nu vil komme et større efterforskningsarbejde, da de giftige fluorstoffer kan være havnet i fiskene.

- Det alvorlige ved PFAS er, at det ikke nedbrydes. Så er det først kommet i fiskene, vil det senere komme i de mennesker, der spiser fiskene, siger han.

Falck har ikke ønsket at stille op til interview, men de beklager blot den årelange udledning af PFOS.

Esbjerg Kommune forholder sig, trods den alvorlige sag fra Korsør, ret rolige.

'Det er Esbjerg Kommunes foreløbige vurdering på baggrund af de nuværende undersøgelsesresultater, at forureningen ikke udgør en væsentlig risiko for mennesker, natur eller drikkevandsinteresser,' skriver de i en mail.