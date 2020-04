Falck køber 20.000 test der ikke virker

Sundhedsvæsnet og erhvervslivet må ty til tvivlsomme antistoftest, hvis de da overhovedet kan få nogen fragtet hjem fra Kina, skriver Politiken lørdag.

Redningskoncernen Falck meldte før påske ud, at den ville teste mindst 5.000 medarbejdere hver 14. dag for at se, hvem der har dannet antistoffer mod coronavirus.

Falck har efter flere mislykkedes indkøbsforsøg fået 20.000 testkits fra det kinesiske firma Wondfo med på det næste fly fra Kina, men i mellemtiden har selskabet helt droppet at bruge testene.

De virker nemlig ikke.

Forskere fra Oxford University har konkluderet, at testene er for upræcise, og det har Storbritannien også brændt nallerne på.

Som beskrevet i New York Times har de britiske myndigheder indkøbt to millioner test fra Wondfo og en anden kinesisk producent og spildt knap 140 millioner kroner.Ansporet af en enorm efterspørgsel fra coronaramte sundhedsvæsner og virksomheder over hele verden er der lige nu et utal af mere eller mindre seriøse producenter og leverandører af antistoftests.

I fraværet af en national plan forsøger flere danske virksomheder, såsom Falck, selv at købe antistoftest.

Men markedet er broget, og derfor er det ved at være på høje tid med en central udmelding fra regeringen, siger Dansk Industri:

- Det er vores forventning, at der kommer en national udmelding om, hvordan vi kan teste flere, herunder om der kommer et nationalt tilbud fra sundhedsmyndighederne om at blive antistoftestet. Det vil være godt ikke kun for den enkelte borger, men også for virksomheder at få klarhed og om muligt blive testet, siger direktør Lars Frelle-Petersen til Politiken.

Statens Serum Institut (SSI) har, ifølge Politikens oplysninger, valgt nu at satse på en test fra den kinesiske producent Wantai, som klarede sig bedst i en evaluering af ni forskellige test.

Men Politiken kan ikke få svar på, om SSI har sikre forsyninger af den test, der tilsyneladende skal udbredes som led i en kommende national teststrategi.

Region Hovedstaden har tidligere forgæves forsøgt at få fingre i Wantai-testen:

- Statens Serum Institut har meldt ud, at de vil bruge en såkaldt ELISA-test fra det kinesiske firma Wantai, som vi faktisk havde bestilt 28.000 hjem af meget tidligt, fordi vi havde stor tiltro til det firma. De strandede et sted mellem Holland og Kina. Vi fik dem aldrig, siger Henrik Ullum, professor i Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Region H er med Ullum i spidsen i stedet gået i gang med at teste 20.000 sundhedspersoner med en mere usikker priktest fra det kinesiske firma Livzon.

Testen vurderes til at give et negativt svar, der er forkert, i et af fem tilfælde.

