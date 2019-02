Falck politianmeldes

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen politianmelder nu Falck, efter det er kommet frem, at redningstjenesten i flere tilfælde har forsøgt at stække konkurrenten Bios.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

'Falcks strategi over for BIOS bestod blandt andet af – i det skjulte - at formidle negative historier om BIOS til presse og medarbejdere samt målrettet at påvirke de ambulancereddere, der overvejede job hos BIOS. Strategien skulle forhindre, at redderne søgte til BIOS. Samlet set gjorde Falcks adfærd det svært for BIOS at rekruttere reddere,” siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, i meddelelsen, hvori det videre lyder:

'Konkurrencerådet påbyder blandt andet Falck at ophøre med den ulovlige adfærd. Samtidig har rådet besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse. Det vil dog først ske, efter en eventuel ankesag er afgjort ved Konkurrenceankenævnet.'