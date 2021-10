Falck udledte i 11 år giftigt brandslukningsvand ved Esbjerg

I 11 år har Falck på ulovlig vis udledt giftigt brandslukningsvand i naturen ved Esbjerg.

Det skriver Jyllands-Posten.

I vandet er der blevet målt markant forhøjede niveauer af det giftige fluorstof PFOS. Netop det stof har i en anden sag fra Korsør været skyld i, at 118 borgere er blevet forgiftet efter at have spist kød.

Ifølge avisen opdagede Esbjerg Kommune ved et tilfælde, at en gammel kommunal brandskole i perioden fra 2007 til 2018 har udledt slukningsvand fra brandøvelser uden at have indhentet en tilladelse til det.

Det viser en aktindsigt.

Tilbage i 2006 blev det ulovligt at producere PFOS-holdigt brandskum. Siden 2007 har Falck dog hverken søgt om eller fået forlænget selskabets udsprøjtningstilladelse, skriver avisen. Alligevel er udledningen fortsat.

Efter at kommunen tilfældigt opdagede den ulovlige udsprøjtning af slukningsvand, sendte den et varsel til Falck om, at det ikke måtte fortsætte.

Varslet bestod også af et tilbud om at blive tilkoblet kommunens spildevandssystemer. Det krævede dog, at Falck ville sende to vandprøver.

Disse viste niveauer af PFAS - en samlebetegnelse, PFOS hører under - der var 500 gange over grænseværdien.

Konklusionen fra en kemiingeniør fra Region Syddanmark var, at i alt seks kilo PFAS var blevet udledt i området ved Uglvig Bæk nær Esbjerg.

Ifølge Bjarne Strobel, der er lektor i miljøkemi på Københavns Universitet, er det 'helt vildt meget'.

- Der skal jo ingenting til af det her stof til at forårsage en mulig miljøkatastrofe, siger han.

- Det alvorlige ved PFAS er, at det ikke nedbrydes. Er det først kommet i fiskene i den nærliggende å, vil det senere komme i de mennesker, der spiser dem.

Esbjerg Kommune deler dog ikke de bange anelser om forurening.

- Det er Esbjerg Kommunes foreløbige vurdering på baggrund af de nuværende undersøgelsesresultater, at forureningen ikke udgør en væsentlig risiko for mennesker, natur eller drikkevandsinteresser, skriver kommunen i en mail.

Falck har ikke ønsket at stille op til interview, men beklager over for avisen den årelange, ulovlige udledning.